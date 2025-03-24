TPBL》獅夢戰衝突判決出爐！推人的霍爾曼禁賽3場罰款5萬、蔡宸綱禁賽兩場

盧冠軒受傷倒地。（TPBL提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕新竹攻城獅昨和福爾摩沙夢想家一戰，因雙方衝突導致攻城獅後衛盧冠軒右腳踝骨折，賽季報銷。聯盟深夜公告處分完整內容，攻城獅蔡宸綱遭到禁賽2場，而動手推人的夢想家洋將霍爾曼遭禁賽3場、罰款5萬。

攻城獅和夢想家一戰的第4節時，風波不斷，先是蔡宸綱和貝奇爆發衝突，導致進到場內勸架的蔣淯安遭驅逐出場。隨後，盧冠軒在快攻上籃時發生意外，霍爾曼動手推了當時人在籃下的蔡宸綱，導致他跌倒在地，意外絆倒上籃後的盧冠軒，造成盧冠軒在落地時身體重壓在腳踝上，經檢查為右踝骨折，賽季報銷。

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針對這次衝突，TPBL深夜公告相關懲處，完整懲處內容如下：

判罰案號：25030001

判例1：新竹御嵿攻城獅球員蔡宸綱，於例行賽G86對福爾摩沙夢想家賽事，第四節10:31對福爾摩沙夢想家球員貝奇的犯規動作，裁判宣判雙方犯規，並經IRS檢視後升級為違反運動精神犯規。

-判罰依據規章：

TPBL聯盟規章第四章第四條九.2.（2）

TPBL聯盟規章第四章第四條九.4.

TPBL聯盟規章第四章第四條九.5.

-懲處內容：經技術委員會開會決議，此犯規達到違反運動精神犯規C2以上，處新竹御嵿攻城獅球員蔡宸綱罰款新臺幣二萬五千元整，記點2點。而新竹御嵿攻城獅球員蔡宸綱先前已累計嚴重違反運動精神行為計點2點，總和已達4點，加處以禁賽一場；且此一動作已達到奪權犯規，加罰禁賽一場。新竹御嵿攻城獅球員蔡宸綱共處以禁賽兩場，於例行賽G92及G95執行。

判例2：福爾摩沙夢想家球員貝奇，於例行賽G86對新竹御嵿攻城獅賽事，第四節10:31對新竹御嵿攻城獅球員蔡宸綱的犯規動作，裁判宣判雙方犯規，並經IRS檢視後升級為違反運動精神犯規。

-判罰依據規章：TPBL聯盟規章第四章第四條九.2.（1）

-懲處內容：經技術委員會開會決議，此犯規達到違反運動精神犯規C2以上，處福爾摩沙夢想家球員貝奇罰款新臺幣一萬元整，並記點1點。

判例3：福爾摩沙夢想家球員霍爾曼，於例行賽G86對新竹御嵿攻城獅賽事，第四節7:28對新竹御嵿攻城獅球員蔡宸綱的犯規動作，裁判宣判霍爾曼犯規，並經IRS檢視後升級為違反運動精神犯規。

-判罰依據規章：TPBL聯盟規章第四章第四條九.2.（3）及4.

-懲處內容：經技術委員會開會決議，此犯規達到違反運動精神犯規C2以上，並造成新竹御嵿攻城獅球員盧冠軒嚴重受傷，處福爾摩沙夢想家球員霍爾曼罰款新臺幣五萬元整，並記點6點。依照聯盟規章，嚴重違反運動精神計點累計6點，處以禁賽三場，於例行賽G89、G95、G100執行。

聯盟再次呼籲所有球員時刻自律，以專業態度維護比賽的公平性與競技精神，共同為球迷、隊友與整個籃球環境樹立良好典範。

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