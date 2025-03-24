國小籃球》高錦瑋現身和小球員同樂 五年級男女子組冠軍隊出爐

台灣男籃教練圖齊和台啤雲豹球星高錦瑋。（主辦單位提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕由中華民國國民小學體育總會主辦的「2025年全國國民小學籃球錦標賽」昨在板橋體育館舉行開幕典禮，現場除了邀請到台灣男籃暨桃園雲豹球星高錦瑋、台灣男籃總教練圖齊外，另有松山高中傳奇教練黃萬隆、HBL 松山高中MVP 劉程恩、北一女冠軍 MVP彭郁榛、南山高中劉耕灝、黃瀚陞、楊承 叡出席，高錦瑋特別準備 100 張雲豹主場門票送給現場的小朋友。參與開幕典禮的小球員在儀式結束後，不僅留下與球星玩遊戲同樂，還排起隊伍向他們索取簽名合照，場面極為熱鬧。

中華民國國民小學體育總會理事長陳煥修在開幕致詞時表示，11年來全國國民小學錦標賽從一個小小的夢想，逐步成長為今天如此盛大的賽事。這一路走來，離不開大家的支持與付出。無論是校長們的全力支持、教練們的辛勤指導、老師們的默默付出，還是同學們的熱情參與，以及家長們的鼓勵與陪伴，都是我們堅持下去的最大動力。

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陳煥修說：「我深感榮幸，也由衷感激每一位為這場賽事付出心血的朋友。你們的熱情與投入，讓我們更加堅信，推動基層籃球運動的意義與價值。我們希望，透過這樣的賽事，不僅能讓孩子們在球場上展現自我、培養團隊精神，更能讓籃球運動在台灣的每一個角落扎根、茁壯。未來，我們期待看到更多學校和隊伍加入推動籃球運動的行列，讓更多孩子有機會接觸籃球、愛上籃球。讓我們一起為台灣基層籃球運動努力，為孩子們創造更多美好的運動回憶！」

陳煥修也特別感謝新北市副市長劉和然、全國國民小學籃球錦標賽大會會長劉哲彰、立法委員葉元之及王鴻薇等民意代表們親臨現場為大會活中圓滿加持，並期盼全民不分彼此全力支持基層籃球運動。

五年級組冠軍賽由乙級組別率先拉開序幕，台中梧棲國小開賽隨 即靠著強勢的攻守發揮拉開比分，半場結束已取得18分領先；下半場依舊維持出色表現，終場梧棲國小以 47：21 擊敗同樣來自台中的新平國小拿下五年級男乙組冠軍。

緊接著女子組的冠軍賽由台南永康國小迎戰新竹西門國小，上半場永康國小廖家儀不僅在籃下展現多次的精采封蓋，進攻也有9分的好表現，讓永康國小得以15：9暫時領先西門國小進入下半場。

易籃後，永康國小的手感持續加 溫，第三節甫開賽 2 分鐘就進帳6分，而西門國小儘管有多次快攻機會，無奈 總以失誤收場，比數差距也逐漸拉大;末節永康國小領先已來到15分，教練吳 朝聞仍然不時提醒球員不要大意，最終，在攻守都有較出色發揮的情況下，永康國小以 38:17取得五年級女子組的冠軍，而廖家儀在此役豪取 19分，傑出的表現讓她拿下最有明星球員的殊榮，另程偲涵、蔡宇喬、李依紜、 林宸妡、張子晏也都獲選明星球員。

永康國小教練吳朝聞認為，西門國小的防守很精彩，開賽時戰況比較膠著，直到幾位球員外線開始進球後，才開始打得比較順暢，「在比數拉開 後，我告訴他們，不要放鬆、不可以讓比數被縮短甚至超前。」最後才順利贏 下比賽。

吳朝聞特別讚賞廖家儀是個優秀的雙能衛，除了能投外線，還能切 入破壞對手內線，幾乎每場比賽都可以拿到將近 20 分;廖家儀則覺得自己在第二節的投籃數據比較欠佳，還好第三節休息完之後，第四節找回狀況，打出一場好球。

最後一場比賽是五年級的男子組甲級賽事，由台中大智國小挑戰台北三玉國小，第一節開賽約5分鐘，憑藉嚴密的防守以及積極的進攻大智國小即 打出一波6：0攻勢，三玉國小在第一節尾聲終於逐漸找到進攻節奏，並且有效把握住大智國小的多次失誤，在第二節將比分反超，以 19:18 微幅領先進入下半 場。

下半場開始兩隊互有攻勢，戰況愈發膠著，直到末節開賽 2 分半鐘後，台中大智國小才靠著連續進球，將比分差距拉大。終場前 50 秒，大智國小正式讓領先分數來到雙位數，儘管三玉國小展現強大韌性，不停追分，但大智國小仍 然保持高度專注，最終以 43:35 贏得五年級男子組甲級冠軍。

冠軍隊大智國小明星球員頒給了冠軍戰單場10分的林湧喬、同樣有好表現的張晏碩、林子宸、 黃奕銘、王以諾、洪諒；亞軍隊三玉國小的明星球員則由陳柏翰、徐資恩、林 郁恩、林益薪拿下。

台中大智國小教練黃建群認為，本場比賽最關鍵的部分是球員都很相信隊友， 無論是傳球、勇於進攻，抑或是卡位籃板、關門防守的策略都有執行到位，中 間一度被反超比分，教練也特別叮嚀球員要把防守細節做得更好，從防守出發，最後才有好的結果。

獲選明星球員的林湧喬，黃建群認為他不管是身高，還 是進攻 FINISH 的動作都做得很好，但還是在他的上場時機上有做出調配：「因為他的打法比較消耗體能，刻意讓他在首、末節出賽，讓球隊有個好的開局跟 一個好的收尾。」林湧喬則給自己今天的表現8分的評價，他對於自己最後5犯下場非常不滿意，但除此之外，林湧喬很滿意自己有積極衝搶球、勇敢進攻的部分。

全國國民小學籃球錦標賽大會會長劉哲彰。（主辦單位提供）

高錦瑋。（主辦單位提供）

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