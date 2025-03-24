U19籃球聯盟》FLYING「字母哥」率隊漂亮開胡 BIG Ballers混血射手射下2連勝

FLYING球員趙岩佐（持球者）。（U19籃球聯盟提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕由福康文教基金會主辦的U19籃球聯盟持續進行例行賽賽事，U12乙組FLYING跟信義Heat的交手，FLYING靠著陣中最為年長的趙岩佐關鍵時刻挺身而出，最終以39：30力克對手、開心收下本季首場勝利。

背號11號的趙岩佐本場比賽有10分、6籃板、2助攻、1火鍋、1抄截的全能表現，終場前1分30秒的關鍵上籃得手，更是徹底澆熄信義Heat的反撲氣焰，最終幫助球隊以9分差獲勝，新賽季成功開胡。

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「球員在比賽中段稍微急了一些，好在提醒後有確實做好教練的指示，最後也順利收下首勝。」FLYING教練卓塏濱表示，隊上並沒有來自國小校隊的成員，靠著每週固定的練球與比賽，很開心看到小球員們一次比一次進步。

趙岩佐的雙親也到場為寶貝兒子加油，母親林慧盈相當欣慰愛子的成長：「原本只是想要兒子減肥才讓他來打籃球，一開始也完全上不了場，現在六年級了才終於有所表現。」

「我的偶像是字母哥！」趙岩佐不僅能準確說出NBA球星Giannis Antetokounmpo的全名，也期望自己能像偶像一樣撕裂防線，並用歐洲步來帥氣拿下分數。目前就讀永和及人國小的趙岩佐，期盼自己在U19籃球聯盟磨練出來的球技，能幫助他未來進入國中時能選進校隊、持續讓自己的球技更上一層樓。

至於U15甲一組BIG Ballers跟南友隊的對決，BIG Ballers攻守俱佳、最終順利以39：24勝出，收下本賽季開季2連勝。

BIG Ballers本場比賽展現強悍防守能量，團隊總計有15次抄截、頻頻輕鬆上籃得手，教練王佑丞也很滿意球員們的表現，美中不足的是整體專注力還要再加強，尤其要更加鞏固防守籃板。

「我們身材佔有優勢，但幾位長人常常有奶油手的狀況發生，被對手搶了很多不該被搶的進攻籃板。」BIG Ballers抓下全場最多12籃板、背號22號的劉洪瑋特別被教練點名，他賽後也靦腆表示：「確實比較常有奶油手的狀況發生，必須更小心注意。」

BIG Ballers以中平國中的校隊成員為主力班底，背號81號的李席恩父親是台澳混血，深邃的五官格外吸睛，球技也相當不錯，本場比賽投進2記三分外線，總計拿下12分都是全場最高。

目前國中三年級的李席恩，偶像相當「復古」，是名人堂球星Tracy McGrady：「有次看過他的精彩片段就成為他的球迷，也會上網找他過去比賽的影片來看。」父親是澳洲人擁有190公分的不錯身高，現在也已經長到181公分的他，高中已經確定會就讀錦和高中，希望未來能在高中聯賽的賽場上有所表現。

BIG Ballers劉洪瑋（左）抓下12籃板。（U19籃球聯盟提供）

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