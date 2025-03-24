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TPBL夢想家、攻城獅爆衝突 洋將霍爾曼禁賽3場最重

2025/03/24 01:30

〔中央社〕台灣職業籃球大聯盟TPBL福爾摩沙夢想家昨天迎戰新竹御嵿攻城獅，卻在決勝節爆發衝突，聯盟今天凌晨決議對攻城獅球員蔡宸綱處禁賽2場，而夢想家洋將霍爾曼則禁賽3場為最重。

夢想家昨天於主場以110比105逆轉擊敗攻城獅，但第4節兩度爆發衝突，先是剩下10分31秒時，夢想家洋將貝奇（Beau Beech）與攻城獅球員蔡宸綱在爭搶球有肢體接觸，期間貝奇倒地一度壓到對方，起身伸手還拉了蔡宸綱，蔡宸綱隨即向貝奇揮拳，兩人各自領到違反運動精神犯規。

接著是在剩下7分28秒時，攻城獅球員盧冠軒準備快攻上籃，夢想家洋將霍爾曼（Aric Holman）卻推了蔡宸綱，間接導致盧冠軒落地不慎右腳踝骨折，初步評估至少需要休養超過12週，本賽季確定報銷。

TPBL經過技術委員會開會討論後，在今天凌晨公布懲處結果，其中蔡宸綱犯規達到違反運動精神犯規C2以上，罰款新台幣2萬5000元、記點2點，只是他先前因嚴重違反運動精神行為累積已達4點，加處以禁賽1場，因此蔡宸綱共處禁賽2場。

而夢想家洋將貝奇同樣達到違反運動精神犯規C2以上，處罰款新台幣1萬元、記點1點。至於造成盧冠軒嚴重受傷的霍爾曼，達到違反運動精神犯規C2以上，遭到罰款新台幣5萬元、記點6點，依照聯盟規章規定，違反運動精神記點累計6點，必須處以禁賽3場。

TPBL聯盟再次呼籲所有球員時刻自律，以專業態度維護比賽的公平性與競技精神，共同為球迷、隊友與整個籃球環境樹立良好典範，「籃球比賽應建立在公平競技與相互尊重的基礎上，任何違反運動精神、不符聯盟規範之行為，皆將受到處分」。（編輯：陳彥鈞）1140324

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