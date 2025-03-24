MLB》道奇主場開幕戰由史奈爾掛帥 佐佐木朗希30日拚大聯盟首勝

佐佐木朗希。（資料照，法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍道奇在大聯盟東京海外開幕系列外對戰小熊，兩戰全勝，台灣時間28日主場開幕戰將對上老虎，總教練羅伯斯（Dave Roberts）今天宣布3連戰首場由2屆塞揚左投史奈爾（Blake Snell）打頭陣，山本由伸和佐佐木朗希各投第2戰和第3戰。

28日道奇主場開幕戰將上演塞揚強投對決，史奈爾對上去年美聯投手三冠王史庫柏爾（Tarik Skubal），這也是他在轉隊後首度在道奇主場正式登板，史奈爾在春訓熱身賽表現不如預期，出賽2場苦吞1敗，累積4.2局失4分，防禦率高達7.71，球團期盼他能夠及時找回狀態。

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山本由伸將在與對戰老虎的三連戰中於第2場登板，第3戰則是由佐佐木朗希掛帥，他日前在大聯盟首秀狂飆火球，但控球不佳，先發3局投56球只有25顆好球，被敲1安，送出5次保送與3次三振，失掉1分，防禦率3.00，最快球速達100.5英哩，30日首度於在道奇主場亮相，將力拚大聯盟生涯首勝。

道奇之後預計會讓葛拉斯諾（Tyler Glasnow）和梅伊（Dustin May）依序登板，羅伯斯計畫在3、4月採用五人輪值，偶爾可能會安排牛棚日來調整投手調度。

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