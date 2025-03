MLB》李灝宇美技策動雙殺 對決費城人王牌諾拉遭壓制（影音）

李灝宇。(資料照,路透)

〔體育中心/綜合報導〕老虎隊台灣旅美好手李灝宇今天支援大聯盟春訓,全場3打數無安打吞下1K,打擊率降至0.148,老虎終場以2:4不敵費城人。

李灝宇今天對戰老虎擔任先發二壘手,2局下策動漂亮雙殺美技,費城人明星捕手瑞爾穆托(J.T. Realmuto)在一壘有人1出局擊出二壘滾地球,李灝宇接球後馬上傳給游擊手麥克戈尼(Kevin McGonigle),再傳往一壘完成雙殺結束該局。

李灝宇3局上首打席對決費城人王牌投手諾拉(Aaron Nola),敲出三壘滾地球遭刺殺,4局下接殺透納(Trea Turner)內野高飛球,第5局敲出雙殺打,7局上被阿瓦拉多(Jose Alvarado)三振,李灝宇下個半局就被換下場休息。李灝宇此役3打數無安打,吞下1次三振,打擊率降至0.148。

費城人先發二壘手史多特(Bryson Stott)單場繳出雙安貢獻3打點,5局下敲出場內全壘打,一舉掃回2分,同時也打回致勝超前分,老虎麥克戈尼和瓊斯(Jahmai Jones)雙雙開轟無法幫助球隊贏球,終場以2:4敗下陣來。費城人王牌投手諾拉先發5局飆4K失1分,拿下本季熱身賽首勝,春訓防禦率為1.84。

Hao-Yu Lee with a great snag and Kevin McGonigle with a good throw to turn the double play. pic.twitter.com/ttuwLlPcxc