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MLB》李灝宇美技策動雙殺 對決費城人王牌諾拉遭壓制（影音）

2025/03/24 08:14

李灝宇。（資料照，路透）李灝宇。（資料照，路透）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕老虎隊台灣旅美好手李灝宇今天支援大聯盟春訓，全場3打數無安打吞下1K，打擊率降至0.148，老虎終場以2：4不敵費城人。

李灝宇今天對戰老虎擔任先發二壘手，2局下策動漂亮雙殺美技，費城人明星捕手瑞爾穆托（J.T. Realmuto）在一壘有人1出局擊出二壘滾地球，李灝宇接球後馬上傳給游擊手麥克戈尼（Kevin McGonigle），再傳往一壘完成雙殺結束該局。

李灝宇3局上首打席對決費城人王牌投手諾拉（Aaron Nola），敲出三壘滾地球遭刺殺，4局下接殺透納（Trea Turner）內野高飛球，第5局敲出雙殺打，7局上被阿瓦拉多（Jose Alvarado）三振，李灝宇下個半局就被換下場休息。李灝宇此役3打數無安打，吞下1次三振，打擊率降至0.148。

費城人先發二壘手史多特（Bryson Stott）單場繳出雙安貢獻3打點，5局下敲出場內全壘打，一舉掃回2分，同時也打回致勝超前分，老虎麥克戈尼和瓊斯（Jahmai Jones）雙雙開轟無法幫助球隊贏球，終場以2：4敗下陣來。費城人王牌投手諾拉先發5局飆4K失1分，拿下本季熱身賽首勝，春訓防禦率為1.84。

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