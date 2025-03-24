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MLB》台美混血好手卡洛爾連6場比賽敲安！「費仔」打擊率持續探低

2025/03/24 09:24

卡洛爾。（資料照，法新社）卡洛爾。（資料照，法新社）

〔體育中心/綜合報導〕大聯盟兩位台美混血好手卡洛爾（Corbin Carroll）與費爾柴德（Stuart Fairchild）今天皆有出賽紀錄，前者擔任先發連6場比賽敲出安打，而後者則是連續6場都沒有安打進帳，打擊率持續探低。

卡洛爾今日鎮守右外野打第3棒，首打席面對白襪先發投手艾塞特（Brandon Eisert）敲出左半邊平飛球遭到接殺，3局上半一、二壘有人的情況下，相中第2任投手羅德里奎茲（Chris Rodriguez）投出的內角低速球，敲出右半邊方向的平飛安打帶有1分打點，最後靠著隊友連續兩支安打回到本壘得分。

4局上卡洛爾的第3個打席，同樣迎來一、二壘有人的局面，面對到第3任投手楊恩（Jack Young）擊出二壘方向滾地球，二壘手索沙（Lenyn Sosa）傳給游擊手梅德羅斯（Chase Meidroth）刺殺跑者，卡洛爾透過野手選擇上到一壘，5上第4次打擊機會則是敲出中外野飛球遭到接殺，下個半局響尾蛇換上羅賓森（Kristian Robinson）上場接替右外野守備，也宣告卡洛爾今天的任務結束。

而效力紅人的費爾柴德在與守護者的賽事中，在6局上半接替右外野守備打第8棒，僅在下個半局就有打擊機會，面對第5任投手Robert Wegielnik敲出內野上空飛球被二壘手接殺。

卡洛爾熱身賽的狀況依舊火燙整體進攻指數（OPS）仍維持非常出色的1.154，而費爾柴德則是還在尋求突破困境的方法，打擊率掉到.132。

費爾柴德。（資料照，路透）費爾柴德。（資料照，路透）

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