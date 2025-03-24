MLB》菅野智之進入金鶯先發輪值 開幕4連戰對藍鳥迎來大聯盟首秀

菅野智之。（資料照，路透）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕前日職讀賣巨人王牌投手菅野智之休季以35歲「高齡」旅美，以1年1300萬美元合約加盟金鶯，春訓熱身賽表現亮眼，也確定進入先發輪值，將在與藍鳥的開幕4連戰中先發登板。

菅野智之在大聯盟春訓熱身賽表現亮眼，前4場出賽無失分，雖然日前對戰洋基，先發4.2局挨轟狂失5分，吞下熱身賽首敗，但他在熱身賽出賽5場，累積2勝1敗、1場中繼成功，合計15.1局被敲11支安打失5分，投出15次三振和5次保送，防禦率為3.00，被打擊率僅有0.204，每局被上壘率為1.07。

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根據當地媒體《巴爾的摩太陽報》報導指出，金鶯總管艾利亞斯（Mike Elias）對於菅野智之有高度評價，他盛讚菅野在春訓投得非常出色，很期待在大聯盟的表現，菅野的球速和狀態都不錯，希望他能順利融入先發輪值，很高興能夠看到他加入這支球隊。

金鶯開季首場系列賽將在客場與藍鳥進行4連戰，將由艾夫林（Zach Eflin）擔任開幕戰投手，摩頓（Charlie Morton）投第2場，第3戰和第4戰將由克默（Dean Kremer）和菅野智之先發，但目前順序尚未確定，菜鳥左投波維奇（Cade Povich）搶下第5號先發投手。

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