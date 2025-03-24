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JHVL》苗栗苑裡高中國中部全勝封王 連奪5大賽金盃空前紀錄

2025/03/24 09:20

苗栗縣立苑裡高中國中部男排奪下校史JHVL首冠。（圖由縣立苑裡高中提供）苗栗縣立苑裡高中國中部男排奪下校史JHVL首冠。（圖由縣立苑裡高中提供）

〔記者彭健禮／苗栗報導〕113學年度國中甲級排球聯賽（JHVL）昨（23日）舉行金牌戰，苗栗縣立苑裡高中國中部男排自預賽起保持全勝一路挺進，最後以3比1擊敗台中市潭秀國中勁旅封王，奪下校史JHVL首冠，加上之前已拿下永信盃、華宗盃、和家盃、莒光盃賽冠軍，今年賽季締造5大盃賽奪金的空前紀錄。

JHVL國中男生組冠軍戰，2隊拚戰激烈，第一局由潭秀國中以25比23搶下，第二局由苑高國男以25比23扳平，第三局苑高國男再以26比24取得聽牌，第四局以25比18勝出，以3比1擊敗潭秀國中封王，奪下學校於該賽事首冠。

賽後大會也公布這屆JHVL個人獎項，苑高國男拿下多數，分別是最佳自由球員柯昱承；最佳邊線攻擊球員張瑋修、鄭文冠；最佳中間攔網球員王品皓；最佳對角攻擊球員林雋恩；最有價值球員張瑋修。

縣立苑高校長吳俊秀表示，國中男排隊已連奪賽季永信盃、華宗盃、和家盃、莒光盃四大盃賽冠軍，此次JHVL賽前，縣長鍾東錦也到學校授旗並頒贈獎勵金給選手及教練，期許選手們全力以赴，很開心球隊也不負重望為苗栗縣奪得最高榮譽，感謝縣府挹注資源，及選手家長們、地方仕紳等人支持。

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