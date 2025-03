MLB》太燙了！洋基新星6轟並列全壘打王 71億王牌左投5.1局送4K

威爾斯。(法新社)

張浩群/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕洋基主戰捕手威爾斯(Austin Wells)近況絕好調,今日再度開砲,春訓累積6轟並列全壘打王。

手感火燙的威爾斯前役出賽敲出雙響砲,今日擔任開路先鋒,5下狙擊光芒投手M.羅德里奎茲(Manuel Rodríguez),擊出中外野2分彈,春訓第6轟出爐,擊球初速111.5英哩、飛行距離405英呎。

洋基在第5局靠著沃爾普(Anthony Volpe)和威爾斯相繼開轟,灌進5分大局,終場雙方3:3和局收場。威爾斯今日2打數敲1安,貢獻2打點,選到1保送,目前打擊率高達0.372。

休賽季以8年2.18億美元(約新台幣71.8億)加盟洋基的左投佛里德(Max Fried),今日先發5.1局退場,被打4支安打包含挨1轟,失3分責失,另有4三振、3保送,防禦率3.38。

Make it SIX #SpringTraining homers for Austin Wells! That ties him with five other players for the most this spring. pic.twitter.com/k6dmI1HkjM