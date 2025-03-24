MLB》太燙了！洋基新星6轟並列全壘打王 71億王牌左投5.1局送4K

威爾斯。（法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基主戰捕手威爾斯（Austin Wells）近況絕好調，今日再度開砲，春訓累積6轟並列全壘打王。

手感火燙的威爾斯前役出賽敲出雙響砲，今日擔任開路先鋒，5下狙擊光芒投手M.羅德里奎茲（Manuel Rodríguez），擊出中外野2分彈，春訓第6轟出爐，擊球初速111.5英哩、飛行距離405英呎。

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洋基在第5局靠著沃爾普（Anthony Volpe）和威爾斯相繼開轟，灌進5分大局，終場雙方3：3和局收場。威爾斯今日2打數敲1安，貢獻2打點，選到1保送，目前打擊率高達0.372。

休賽季以8年2.18億美元（約新台幣71.8億）加盟洋基的左投佛里德（Max Fried），今日先發5.1局退場，被打4支安打包含挨1轟，失3分責失，另有4三振、3保送，防禦率3.38。

Make it SIX #SpringTraining homers for Austin Wells! That ties him with five other players for the most this spring. pic.twitter.com/k6dmI1HkjM — MLB （@MLB） March 23, 2025

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