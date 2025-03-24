MLB》史崔德熱身賽第2戰1.1局失3分 成績雖有落差但仍樂觀看待

史崔德。（資料照，路透）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕勇士火球強投史崔德（Spencer Strider）今天面對金鶯先發出賽，繳出1.1局失掉3分，並送出4次三振的表現，雖與他在春訓初登板的壓制表現有點差異，但他仍以樂觀的心情看待。

史崔德首局雖被狀元捕手拉契曼（Adley Rutschman）敲出安打，但仍飆出3張老K結束這個半局。2局上半，史崔德先是保送首棒打者歐尼爾（Tyler O'Neill）並三振掉了穆林斯（Cedric Mullins）後，烏里耶斯（Ramón Urías）面對偏紅中球路大棒一揮，掃出中左外野方向的兩分砲先馳得點，此時教練團選擇先讓史崔德下場休息。

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3局上半，根據大聯盟熱身賽的特殊規則，史崔德再次登板投球，面對拉契曼打到左半邊方向的球，結果左外野手普洛法（Jurickson Profar）發生失誤讓打者上到二壘，而投手在面對1人次後再度退場，由41歲老將查維茲（Jesse Chavez）接替投球，可惜面對歐赫恩（Ryan O'Hearn）被敲出帶有打點的安打，沒能幫助史崔德守下分數。

史崔德第2場熱身賽的表現雖與前一場相比有些退步，但他說：「我雖然今天的投球表現不像以前一樣，但這不是一件簡單的事情，也或許是件好事。所幸現在還是熱身賽，這些數據今天過後就不當一回事了。」

大聯盟熱身賽已逐漸步入尾聲，史崔德將繼續在小聯盟進行復健賽，雖然因傷較晚才開始春訓，不過他對於能夠進行正常的季前準備感覺相當不錯，「我的感覺很好也對我能將投球能力保持良好狀況有信心。我不認為目前比賽會讓我感到很有壓力，我只需要獲得更多出賽次數，只有這樣我才能模擬情境，來為比賽中能投超過90球的狀況做準備。」

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