NBA》史上最年輕！21世紀第3人 老鷹丹尼爾斯單場5抄締超狂「神偷」紀錄

老鷹後衛丹尼爾斯。（路透）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕老鷹一哥T.楊恩（Trae Young）和新科狀元郎里薩謝（Zaccharie Risacher）合轟50分，兩人攜手率隊在主場以132：119大勝七六人，收下3連勝。老鷹後衛丹尼爾斯（Dyson Daniels）此役更寫下21世紀以來的罕見紀錄。

老鷹今天團隊投籃命中率高達55.2％，遠優於七六人的44％，全場砍進17顆三分球，共有3人得分破20分，T.楊恩轟下全場最高的28分，外帶12次助攻，里薩謝挹注全隊次高的22分，尼恩（Georges Niang）替補飆進5顆三分球攻下20分。

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丹尼爾斯雖然只拿下8分，但另有5籃板和5抄截的表現，他本季累積202次抄截，成為自2000-01賽季以來，第3位達成單季200抄截的球員，前兩位分別是名人堂球星「戰神」艾佛森（Allen Iverson）和「CP3」保羅（Chris Paul），他也以22歲又6天之姿，超越湖人傳奇魔術強森（Magic Johnson）的22歲又240天，創下史上最年輕的紀錄。

七六人三巨頭恩比德（Joel Embiid）和P.喬治（Paul George）本季提前報銷，馬克西（Tyrese Maxey）也因傷高掛免戰牌，今天以葛林姆斯（Quentin Grimes）的26分最佳，外帶6助攻和5籃板，J.愛德華茲（Justin Edwards）有22分、2阻攻的表現。七六人輸球後苦吞4連敗，近8場只拿下1勝。

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