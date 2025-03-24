MLB》大谷翔平展選球眼、馬恩西開轟 道奇熱身賽逆轉打爆天使

大谷翔平。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇在結束大聯盟東京海外開幕系列賽之後，今天回到主場與天使進行熱身賽，大谷翔平2打席獲得1次保送，道奇奧基（Chris Okey）7局下敲出帶有2分的致勝長打，助隊終場以7：1逆轉獲勝。

道奇在春訓熱身賽最後系列賽將與天使交手3場，上演高速公路大戰，大谷翔平面對老東家擔任首棒指定打擊，賽前與「神鱒」楚奧特（Mike Trout）相談甚歡，更互相擁抱，而MVP強打貝茲（Mookie Betts）因身體不適嘔吐，臨時退出先發打線。

請繼續往下閱讀...

大谷翔平與楚奧特。（美聯社）

大谷1局下首打席面對26歲先發右投索利安諾（Jose Soriano），纏鬥6球後選到四壞球保送，天使3局上靠著沃德（Taylor Ward）的中外野陽春砲先馳得點，道奇21歲左投 費里斯（Jackson Ferris）先發3.2局被敲2支安打失1分，另有4次三振和2次保送，防禦率為4.05。

大谷翔平4局下擊出二壘滾地球遭刺殺，道奇在5局下打破鴨蛋，明星重砲馬恩西（Max Muncy）敲出右外野陽春彈扳平戰局，大谷也在該局被換代打退場休息。天使索利安諾此役主投5.1局被敲4安失1分，另有2次三振和2次保送，防禦率為3.60。

道奇7局下攻勢再起，奧基在一二壘有人2出局後適時敲出左外野二壘安打，一舉掃回2分，助隊以3：1超前，道奇在8局下因為天使三壘手Cole Fontenelle發生嚴重失誤，開啟4分大局，終場以7：1大勝天使。

大谷翔平此役1打數無安打，獲得1次保送，熱身賽打擊率略降至0.316；楚奧特則是3支1，連續2場敲安，選到1次保送，打擊率為0.273，今年熱身賽目前累積2轟、4打點。

馬恩西。（路透）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法