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MLB》前兄弟洋砲也達成過！水手「J-Rod」熱身賽2發滿貫寫紀錄

2025/03/24 11:38

「J-Rod」羅德里奎茲。（資料照，法新社）「J-Rod」羅德里奎茲。（資料照，法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕水手當家球星「J-Rod」羅德里奎茲（Julio Rodríguez）今天熱身賽迎戰釀酒人，在比賽後段敲出逆轉滿貫砲帶領球隊收下勝利，而熱身賽已有2發滿貫砲進帳的他，也達成大聯盟熱身賽近20年來的紀錄。

8局下半仍落後3分的水手發起反攻，連續敲出3支安打將分差追到只剩1分，緊接著23歲的桑德斯特倫（Jared Sundstrom）也敲出安打，馬斯特羅波尼（Miles Mastrobuoni）選到保送形成滿壘，此時輪到羅德里奎茲，面對外角91.4英里（約147.1公里）的伸卡球，大棒一揮轟過中右外野大牆之外形成滿貫全壘打，一棒幫助水手反超比數。

而金手套捕手羅里（Cal Raleigh）也接在「J-Rod」後面背靠背開轟，單局水手灌進7分，並靠著全場4發全壘打的表現之下，終場以10：6逆轉奪勝。

美國時間3月12日面對皇家，羅德里奎茲也有滿貫砲演出，在熱身賽已有2支滿貫全壘打進帳，而根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，J-Rod成為近20年來第6位在同一年熱身賽敲出2支滿貫砲的選手，前5位分別是達爾貝（Bobby Dalbec）、高姆斯（Yan Gomes）、阿爾莫拉（Albert Almora Jr.）、卡爾杜洛（Stephen Cardullo）以及前兄弟洋砲里迪（Alex Liddi）。

羅德里奎茲在熱身賽出賽16場，敲出10支安打包括5發全壘打，打擊率與整體進攻指數分別為.222與.897。

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