高球》曬合照官宣戀情！伍茲證實和川普前兒媳交往

美國高爾夫名將老虎伍茲今天在社群媒體上曬出和川普兒子前妻凡妮莎的合照，正式官宣兩人的戀情。（取自IG）

〔記者粘藐云／綜合報導〕美國高爾夫名將老虎伍茲（Tiger Woods）今天在社群媒體上曬出和川普兒子前妻凡妮莎（Vanessa Trump）的合照，正式官宣兩人的戀情。

伍茲過去叱吒高壇，生涯曾拿過82座美巡賽冠軍，但之後陷入背傷、性醜聞等陰霾，直到2019年才再度於美國名人賽奪冠，東山再起故事振奮人心。不過，伍茲在2021年時遭逢嚴重車禍，右腿差點截肢，之後雖然也曾重返賽場，但受到傷勢所擾，遲遲無法讓他繳出穩定表現。

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伍茲今天在社群媒體上曬出他和凡妮莎合照，並寫下「愛情瀰漫在我們之間，日子因為有妳在我身旁變得更好，我們希望能共度接下來的日子，期盼外界給我們多一點隱私空間。」

伍茲過去情史豐富，和諾德格林 （Elin Nordegren）曾有過一段婚姻，育有兩名子女，另外也曾出現他和其他女性交往的新聞。至於凡妮莎則是美國總統川普的兒子小川普（ Donald Trump Jr.）的前妻，兩人的女兒凱伊（Kai Trump）目前也是高爾夫球員，她和媽媽多次一起現身伍茲的比賽，被媒體直擊。

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