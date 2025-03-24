NBA》雷霆氣走快艇收6連勝 哈登紀錄夜留憾

哈登。（法新社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕雷霆今踢館快艇主場，一哥吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）攻下26分、8助攻，成功擋住快艇末節反撲，以103：101收下近期6連勝。

西部強權正面交鋒，兩隊上半場你來我往，雷霆克服一度多達12分的落後，打完前兩節取得57：51反超，吉爾吉斯亞歷山大攻下全場最高17分。

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快艇易籃後持續緊咬比分，末節在雷納德（Kawhi Leonard）開火下以一波14：4的攻勢要回領先，雙方持續激戰，卡魯索（Alex Caruso）在倒數1分54秒外線破網，雷霆取得100：99領先，接下來「SGA」2罰俱中，雷納德最後0.1秒執行罰球，雖第2罰故意不進仍沒能完成最後一擊，雷霆終場以2分差驚險帶走勝利。

雷霆本季四度交手快艇都贏球，全隊6人得分超過雙位數，威金斯（Aaron Wiggins）板凳出發挹注19分，哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）與卡盧索（Alex Caruso）各有14分進帳。

雷納德貢獻快艇最高25分、另有10籃板，哈登（James Harden）今超越馬龍（Moses Malone）登上歷史得分榜第11位，挹注17分、8助攻，祖巴克（Ivica Zubac）15分、11籃板。

吉爾吉斯亞歷山大。（美聯社）

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