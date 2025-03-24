中職》迎接兒童節假期 獅隊主場邀YOYO家族「尚勇開戰」

獅隊邀請到大小朋友都喜愛的「YOYO家族」香蕉哥哥與Kiwi姐姐，擔任開球儀式嘉賓並帶來活力又動感的演出。（獅隊提供）

〔記者林宥辰／綜合報導〕3月30日統一7-ELEVEN獅開幕戰盛大展開後，統一獅「尚勇開戰」主題日緊接著在4月3日台南棒球場火熱登場，迎接兒童清明連假首日，這次獅隊特別邀請到大小朋友都喜愛的「YOYO家族」香蕉哥哥與Kiwi姐姐，擔任開球儀式嘉賓並帶來活力又動感的演出，與大家度過最歡樂的連假時光。

YOYO家族不僅是所有小朋友們最喜愛的團體，更是陪伴許多人成長的好朋友，除了有許多大家朗朗上口的經典兒歌之外，去年在音樂祭上與所有粉絲一起合唱及舞動的畫面，更是引起網路上熱烈討論，直呼完全是童年回憶殺！

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4月3日當天下午14:30在台南棒球場戶外舞台區，將會由大家最熟悉的香蕉哥哥及可愛甜美的Kiwi姐姐，先在場外舞台帶來30分鐘的《YOYO唱跳秀》，與大家一起動一動為球賽暖身，賽前場內表演活動，香蕉哥哥及Kiwi姐姐將與統一獅最帥氣的吉祥物萊恩及最可愛的盈盈合體演出童年神曲《卡加布列島》，並一同表演熱血應援歌曲《統一尚勇》，邀請一號隊友們一起來HIGH翻台南棒球場，熱力四射！

連續假期首日，當日賽事將於16:00開打，當天場外活動將於13:30正式開始，當天購票進場球迷朋友可持票券兌換「統一尚勇選手姓名吊飾」兩個，隨機發放不可指定，本系列贈品共推出12款，歡迎球迷搶先排隊收藏，年度季票及特殊席次座位將有專屬兌換窗口，保留贈品兌換。

當天賽事將由統一獅將對上樂天桃猿，目前2025統一獅上半季主場賽事於ibon售票系統熱賣中，邀請大朋友小朋友一同到場共襄盛舉，為統一獅加油！

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