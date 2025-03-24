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MLB》熱身賽遇右肋間內肌拉傷 金鶯總管宣布明星游擊將在IL開季

2025/03/24 12:47

韓德森。（資料照，美聯社）韓德森。（資料照，美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕金鶯總管艾利亞斯（Mike Elias）今天宣布，陣中明星游擊手韓德森（Gunnar Henderson）將會在傷兵名單（IL）開季，這將是他4年大聯盟生涯的第1次。

韓德森在美國時間2月27日的比賽，上演空中抓飛鳥的美技後出現身體右側下半部不舒服的情況，之後確定傷勢為右肋間內肌輕微拉傷，留下3場熱身賽的出賽，6個打數僅敲出1支安打。

艾利亞斯表示，球團會持續嘗試並盡可能讓他早點擺脫傷痛，「我很希望他待在傷兵名單的時間是以『幾天』為單位而非『幾週』，但我沒有水晶球可以預知未來。不過他目前的狀況越來越好，現在的問題是該如何讓他準備接下來的賽季、如何給他打席做調整並檢測他復原的情況。」

過去一周，韓德森都有持續進行打擊練習與接滾地球，也在美國時間周六進行第1次的Live BP（實戰投打），然而，韓德森若要在開幕戰如期回歸，就需要有機會在熱身賽上場調整狀態，但目前熱身賽已進入尾聲，也無法如期趕在開幕戰前重返球場。

「很不幸他開季將會缺席，不過這是一個很漫長的賽季。」金鶯總教練海德（Brandon Hyde）說：「我們仍有其他的選項，也有非常多有天賦的內野手，我們雖然還在確定這個位子會由誰來扛。Gunnar是這個聯盟最優秀的選手之一，他一直都很認真的練習。希望我們能在他缺陣期間找到備案並打出優異的表現。」

韓德森的傷兵名單時間將從明天開始計算，最快要到美國時間4月3日才能回歸，屆時金鶯正與紅襪在主場進行系列賽的最後一場賽事。

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