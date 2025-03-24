晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》「我的要求比外界期望還要高」 史基斯今年挑戰史上第2人壯舉

2025/03/24 14:51

史基斯。（資料照，法新社）史基斯。（資料照，法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕海盜國聯新人王史基斯（Paul Skenes）第2年就扛下球隊開幕戰投手的重責大任，短短一年就成為海盜王牌投手，外界對他有高度期待。史基斯對此表示，自己的要求比外界的期待還要來的更高。

史基斯去年繳出11勝3敗、170K和防禦率1.96的好成績，最終他成功拿下國聯新人王，同時也在國聯塞揚獎票選中拿下第三名，這樣出色的表現不僅讓他成為海盜王牌先發，同時也是聯盟中最受矚目的年輕投手。

大聯盟官網日前預測，史基斯有望成為新球季國聯塞揚獎的大熱門，對於外界對他寄予厚望，史基斯表示：「如果要說什麼讓我會感到壓力的事情，那就是為了符合別人的期待而降低自己的標準，我的標準與外界的期待完全不同，自己一點都不在乎外面的聲音。」

史基斯將挑戰成為隊史第3位拿下塞揚獎的投手，前兩位分別是1990年的傳奇名投德拉貝克（Doug Drabek）和1960年的勞爾（Vern Law），他也成為創下史上第2位奪完新人王後又贏得塞揚獎的投手，前一位是1984-85賽季的大都會「K博士」古登（Dwight Gooden）。

史基斯說道，「我們欠這座城市一座冠軍，這不僅僅是一份工作，你看大學長麥卡琴（Andrew McCutchen）為什麼一直想待在這裡，就是因為這支球隊對他由獨特的意義，我們在這裡有一份傳承，就是為這座城市帶來勝利，我們必須延續下去。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中