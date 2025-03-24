MLB》「我的要求比外界期望還要高」 史基斯今年挑戰史上第2人壯舉

史基斯。（資料照，法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕海盜國聯新人王史基斯（Paul Skenes）第2年就扛下球隊開幕戰投手的重責大任，短短一年就成為海盜王牌投手，外界對他有高度期待。史基斯對此表示，自己的要求比外界的期待還要來的更高。

史基斯去年繳出11勝3敗、170K和防禦率1.96的好成績，最終他成功拿下國聯新人王，同時也在國聯塞揚獎票選中拿下第三名，這樣出色的表現不僅讓他成為海盜王牌先發，同時也是聯盟中最受矚目的年輕投手。

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大聯盟官網日前預測，史基斯有望成為新球季國聯塞揚獎的大熱門，對於外界對他寄予厚望，史基斯表示：「如果要說什麼讓我會感到壓力的事情，那就是為了符合別人的期待而降低自己的標準，我的標準與外界的期待完全不同，自己一點都不在乎外面的聲音。」

史基斯將挑戰成為隊史第3位拿下塞揚獎的投手，前兩位分別是1990年的傳奇名投德拉貝克（Doug Drabek）和1960年的勞爾（Vern Law），他也成為創下史上第2位奪完新人王後又贏得塞揚獎的投手，前一位是1984-85賽季的大都會「K博士」古登（Dwight Gooden）。

史基斯說道，「我們欠這座城市一座冠軍，這不僅僅是一份工作，你看大學長麥卡琴（Andrew McCutchen）為什麼一直想待在這裡，就是因為這支球隊對他由獨特的意義，我們在這裡有一份傳承，就是為這座城市帶來勝利，我們必須延續下去。」

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