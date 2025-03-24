SBL開場演出惹議！「89 教科書」當開場嘉賓 網友大酸：是瘋了嗎？

由中華民國籃球協會主辦的超級籃球聯賽22日在彰化體育館舉行比賽，這場比賽最受討論的並非球場上的表現，而是開場表演嘉賓「89教科書」掀起的風波。（圖翻攝自Youtube/@BEHEROES）

〔即時新聞／綜合報導〕由中華民國籃球協會（籃協）主辦的超級籃球聯賽（SBL）22日在彰化體育館舉行比賽，彰化璞園柏力力迎戰台灣啤酒。然而，這場比賽最受討論的並非球場上的表現，而是開場表演嘉賓「89教科書」掀起的風波。該團體演唱曾引發爭議的歌曲《愛你真的梅辦法》，其中「5678單親媽媽」等歌詞內容引起現場觀眾錯愕，影片曝光後更在網路上掀起熱議。

《愛你真的梅辦法》這首歌早在今年1月的台灣職籃TPBL賽事中就曾引發爭議，當時寶島夢想家啦啦隊成員盼盼在場邊唱出「5678單親媽媽」歌詞，疑似嘲諷場上球員，引發網友撻伐。最終，球團與盼盼出面道歉才平息風波。未料，SBL此次開場竟再次邀請「89教科書」登台，讓網友痛批：「這到底是在鬧哪一齣？」

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比賽當天，SBL官方安排「89教科書」演出，該團體在場上演唱《愛你真的梅辦法》，而歌詞中的「我坐上帕拉梅拉，你帶個大媽回家；我坐上帕拉梅拉，你還在5678單親媽媽」等內容，讓現場球迷聽得滿頭問號，甚至有觀眾在影片曝光後直呼：「這種歌適合放在籃球場嗎？」

事件迅速在社群平台發酵，球迷紛紛湧入留言區狂酸：「SBL是不是覺得沒人看，所以才敢請這團？」、「SBL瘋了嗎？竟然請這種咖來唱歌？」、「這比賽還有救嗎？」甚至有人直言：「我要求抵制SBL！啊，抱歉，本來就沒人去看。」

還有網友戲謔模仿SBL球員心聲：「靠杯已經夠慘了，再唱下去真的會『愛你真的梅球打』。」更有人感嘆：「以前SBL還有明星球員，現在內容貧乏、票房慘澹，結果官方還自爆，真是今非昔比。」

目前，籃協尚未對此事作出正式回應，但這場「爭議表演」無疑讓SBL再度陷入負面話題。本季SBL已面臨嚴重的觀眾流失問題，現場觀眾寥寥無幾，如今又因開場表演選角不當惹來批評，恐怕將進一步打擊品牌形象。

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