晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

SBL開場演出惹議！「89 教科書」當開場嘉賓 網友大酸：是瘋了嗎？

2025/03/24 15:29

由中華民國籃球協會主辦的超級籃球聯賽22日在彰化體育館舉行比賽，這場比賽最受討論的並非球場上的表現，而是開場表演嘉賓「89教科書」掀起的風波。（圖翻攝自Youtube/@BEHEROES）由中華民國籃球協會主辦的超級籃球聯賽22日在彰化體育館舉行比賽，這場比賽最受討論的並非球場上的表現，而是開場表演嘉賓「89教科書」掀起的風波。（圖翻攝自Youtube/@BEHEROES）

〔即時新聞／綜合報導〕由中華民國籃球協會（籃協）主辦的超級籃球聯賽（SBL）22日在彰化體育館舉行比賽，彰化璞園柏力力迎戰台灣啤酒。然而，這場比賽最受討論的並非球場上的表現，而是開場表演嘉賓「89教科書」掀起的風波。該團體演唱曾引發爭議的歌曲《愛你真的梅辦法》，其中「5678單親媽媽」等歌詞內容引起現場觀眾錯愕，影片曝光後更在網路上掀起熱議。

《愛你真的梅辦法》這首歌早在今年1月的台灣職籃TPBL賽事中就曾引發爭議，當時寶島夢想家啦啦隊成員盼盼在場邊唱出「5678單親媽媽」歌詞，疑似嘲諷場上球員，引發網友撻伐。最終，球團與盼盼出面道歉才平息風波。未料，SBL此次開場竟再次邀請「89教科書」登台，讓網友痛批：「這到底是在鬧哪一齣？」

比賽當天，SBL官方安排「89教科書」演出，該團體在場上演唱《愛你真的梅辦法》，而歌詞中的「我坐上帕拉梅拉，你帶個大媽回家；我坐上帕拉梅拉，你還在5678單親媽媽」等內容，讓現場球迷聽得滿頭問號，甚至有觀眾在影片曝光後直呼：「這種歌適合放在籃球場嗎？」

事件迅速在社群平台發酵，球迷紛紛湧入留言區狂酸：「SBL是不是覺得沒人看，所以才敢請這團？」、「SBL瘋了嗎？竟然請這種咖來唱歌？」、「這比賽還有救嗎？」甚至有人直言：「我要求抵制SBL！啊，抱歉，本來就沒人去看。」

還有網友戲謔模仿SBL球員心聲：「靠杯已經夠慘了，再唱下去真的會『愛你真的梅球打』。」更有人感嘆：「以前SBL還有明星球員，現在內容貧乏、票房慘澹，結果官方還自爆，真是今非昔比。」

目前，籃協尚未對此事作出正式回應，但這場「爭議表演」無疑讓SBL再度陷入負面話題。本季SBL已面臨嚴重的觀眾流失問題，現場觀眾寥寥無幾，如今又因開場表演選角不當惹來批評，恐怕將進一步打擊品牌形象。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中