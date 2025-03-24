TPBL》走向國際！台灣職籃進軍東南亞市場 寫史上第一次里程碑

KC Global Media Asia 與TPBL簽署為期五年轉播合作協議。（聯盟提供）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕隨著近年來台灣職業籃球市場的蓬勃發展，台灣籃球熱情且永不放棄的賽事魅力，深深吸引著東南亞籃球市場。排名第一的英語綜合娛樂頻道集團：KC Global Media Asia攜手台灣頂級籃球聯賽TPBL共同簽署為期五個賽季的英語轉播合作協議，期盼透過KC Global Media Asia旗下AXN、Animax、ONE和KCM等頻道，將TPBL台灣職業籃球大聯盟帶進東南亞市場，持續擴大台灣籃球在亞洲舞台的影響力，更為首次台灣籃球聯賽轉播登上東南亞市場畫下里程碑。

本次轉播合作協議已於2025 年 3 月 22 日（星期六）正式啟動，是台灣職業籃球歷史上首次進入包括新加坡、馬來西亞、印尼、菲律賓、泰國、越南、印度、香港、澳門等多個東南亞主要市場，並藉由KC Global Media Asia的轉播，於螢光幕上感受TPBL聯盟各支球隊的籃球魅力，指標球星的技術、台灣粉絲的熱情、以及啦啦隊的精彩演出。這項為期五個賽季的合作，從2024-25年賽季開始，持續至2028-29年賽季，將吸引更多國際觀眾，進一步擴大TPBL聯盟的粉絲群，同時為球員、球隊和贊助商創造嶄新的機會。

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TPBL秘書長齊文駿表示，很高興能與KC Global Media Asia攜手合作，將TPBL推向亞洲更廣大的舞台。他表示：「這不僅是一個合作機會，更是台灣體育史上的重要時刻。我們的聯盟首次透過轉播，即時觸及19個亞洲國家，覆蓋超過9,400萬個家庭，讓全亞洲見證台灣籃球的魅力，這一刻意義非凡。」他進一步勉勵聯盟中的球團與球員：「從今以後，TPBL的舞台將顯著擴大。All eyes on us。」

KC Global Media Asia在台擁有AXN Taiwan、Animax Taiwan等頻道，為台灣觀眾帶來許多國際性戲劇電影與動漫作品，近年來更積極拓展台灣在地市場，包括投資熱門台劇作品《不如海邊吹吹風》、台灣綜藝節目..等合作項目皆廣受好評，本次拓展台灣體育內容至東南亞市場更是集團未來的方針。KC Global Media Asia 總裁暨執行長錢宗祺表示，很榮幸能與TPBL台灣職業籃球大聯盟攜手合作，台灣籃球的實力與潛力近年來持續成長，也看到TPBL經營聯盟的用心與努力，秉持著讓台灣走向世界的概念，期盼透過KC Global Media Asia在東南亞市場的影響力，讓更多亞洲地區熱愛籃球的觀眾，能第一時間欣賞台灣球員們場上競技的時刻，台灣球迷們吶喊加油的激情，讓世界見識台灣籃球的每個精彩瞬間！

KC Global Media Asia 與TPBL簽署為期五年轉播合作協議。（聯盟提供）

KC Global Media Asia 總裁錢宗祺與TPBL秘書長齊文駿。（聯盟提供）

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