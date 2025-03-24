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中職》樂天桃猿週日主場開幕戰 規劃精采活動及贈品大放送

2025/03/24 16:25

樂天桃猿將於3月30日進行2025年開幕戰。（官方提供）樂天桃猿將於3月30日進行2025年開幕戰。（官方提供）

〔記者吳清正／台北報導〕中職新球季將於本週六開打，樂天桃猿則在週日進行主場開幕戰，球團以年度口號「NONSTOP全猿猛進」為核心，策劃一系列的精彩活動，並有贈品大放送。

樂天2025球季的猿風加油將會以「應援拍拍手」為主軸，為了回饋進場支持開幕戰的球迷，球團特別準備「10號隊友應援拍拍手」及「10號隊友應援提袋」，凡持當日內野全區或大樂放鬆區有價門票進場者，即可兌換限量兌換。

此外，搭配全新的應援主軸，開幕戰當天30位樂天女孩、9位應援團成員將會全員到齊，以最堅強的陣容、最強的氣勢，引爆樂天桃園球場。

開幕戰當天賽前於戶外舞台安排「2025新應援曲教學會」，由團長Aby、Rina、壯壯以及樂天女孩筠熹、李昀帶領球迷學習全新應援曲。

另外還有「新女孩見面會」，將由樂天女孩隊長曲曲率領5位全新加入的學妹笑笑、彭彭、廉世彬、禹洙漢與河智媛，讓粉絲近距離感受女孩們的熱情與魅力。

賽前也將由5位應援團長將與吉祥物演出「2025團長秀」，以及周自從& Mybro大樂隊帶來樂天桃猿2025全新年度主題曲首秀，局間安排「猴系因仔」推進隊長籃籃與團長Aby首次帶來唱跳表演；6局下則由廉世彬、禹洙漢與河智媛領銜帶來舞蹈表演。

樂天球團用心準備拍拍手及應援袋做為進場贈品。（官方提供）樂天球團用心準備拍拍手及應援袋做為進場贈品。（官方提供）

樂天開幕戰局間表演－三韓援秀.籃籃+Aby。（官方提供）樂天開幕戰局間表演－三韓援秀.籃籃+Aby。（官方提供）

樂天開幕戰賽前活動－開幕戰團長秀。（官方提供）樂天開幕戰賽前活動－開幕戰團長秀。（官方提供）

樂天開幕戰賽前活動－新女孩見面會。（官方提供）樂天開幕戰賽前活動－新女孩見面會。（官方提供）

樂天開幕戰賽前活動－新應援曲教學會。（官方提供）樂天開幕戰賽前活動－新應援曲教學會。（官方提供）

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