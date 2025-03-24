NBA》連詹姆斯都希望他回來！ 小莫里斯曝哥哥重返湖人的原因

東契奇（左）、大莫里斯（右）。（資料照，法新社）

〔體育中心/綜合報導〕在獨行俠與湖人所進行的東契奇（Luka Doncic）交易中，大前鋒大莫里斯（Markieff Morris）也成為交易包裹的一部分。對此，他的兄弟小莫里斯（Marcus Morris ）在最近的播客節目中透露了大莫里斯成為交易一員的關鍵原因。

小莫里斯在記者歐康納（Kevin O'Connor）的播客中談到，湖人將大莫里斯交易過來的主要原因之一是他與東契奇之間的良好關係。他表示：「我認為外界沒有注意到的一點是，大莫里斯和東契奇的關係真的很好。湖人隊內部也注意到了這一點，他們希望東契奇在加盟新球隊時能夠更快適應。如果你在進入新球隊時有一位曾經是你隊友的人，那真的能幫助你更好地融入新環境。而且大莫里斯過去曾與湖人一同奪冠，這樣的寶貴經驗讓球團希望他能回歸湖人，就連詹姆斯（LeBron James）都希望他能來。」

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大莫里斯被交易至湖人後，共出賽7場比賽，繳出場均13分鐘，貢獻4.7分、1.6籃板和1.6助攻的成績。儘管他的上場時間不多，但除了與東契奇的良好關係，有助於他快速適應洛杉磯的生活外，他過去曾與湖人一起奪冠的經歷，無疑能為湖人隊在季後賽中提供寶貴的經驗。目前湖人以43勝27敗位居西部第四，在有很大機會能進入季後賽並打更多輪次的情況下，擁有一位像大莫里斯這樣的老將對球隊來說無疑是一大利多。

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