跆拳道》「女戰神」蘇柏亞原民運摘金 累積經驗為主席盃備戰

蘇柏亞。（承筠行銷提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕跆拳道女戰神蘇柏亞今代表桃園市出賽114年全國原住民運動會的女子57公斤量級，一路過關斬將，闖進女子57公斤級金牌戰，最後擊敗苗栗縣張又慈選手，踢下金牌。

距離上次參加原住民運動會已是4年前，再次踢下金牌，蘇柏亞表示：「 今天的結果算是一個好的開始，希望透過每場比賽調整好自己。今天比賽頭兩場節奏有點太快，經過後面的調整跟教練的討論，有掌握的越來越好。 」

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蘇柏亞首輪輪空，從8強出發，對上台南市的李翊瑄選手，第一回合蘇柏亞展現強勢進攻，在30秒內直接踢下14分，提早結束該回合比賽。第二回合也在1分鐘內，拿下13分，以2比0撂倒選手，闖進4強。

4強賽遇上台中縣的張沄蓁，第一回合對手積極進攻，但都被蘇柏亞化解，以11：5戰勝。激戰3回合，第二回合蘇柏亞抓到感覺，幾乎一路壓制對手，最後以26：0提早結束比賽，闖進金牌戰，而此回合也是蘇柏亞印象最深刻的一場。

「第一場節奏有些快，但到了第二回合整體狀況都有穩住，也是我與教練想要的結果。我覺得經驗很重要，例如關鍵的時候該怎麼把它贏回來，或者兩方實力差不多時，要如何穩定自己的心態贏得勝利，這些都得靠經驗去堆積。」蘇柏亞表示。

延續領先氣勢的蘇柏亞在金牌戰碰上苗栗縣選手張又慈，開賽表現強勢，完全不讓對手有得分的機會，連續穩穩收下2回合的勝利，最後毫無懸念以2：0的積分奪冠。這也是繼1月的2026名古屋亞運初選暨2025無錫世錦賽選拔後，勇奪本季第2面金牌。

目前蘇柏亞仍持續為4月底的主席盃以及下半年的無錫世錦賽做準備，她也期許自己今年能創出更多佳績。除了體能以外，可以讓自己的技術可以調整到最佳，好好應戰。

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