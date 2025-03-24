謝國城盃》A組勝部冠軍戰組合出爐 地主台北市迎戰南投縣

地主台北市隊2連勝。（台灣世界少棒聯盟提供）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕114年中華電信謝國城盃全國少棒錦標賽A組勝部冠軍戰組合出爐，地主台北市隊將和南投縣隊爭奪4強席次，不過2隊在今（24）日的晉級情勢卻不同，台北市隊打滿6局脫穎而出，南投縣隊卻是輕鬆「扣倒」勝。

面對來勢洶洶的高雄市隊，台北市隊用2轟捍衛主場，加上投手群也穩住陣腳力保不失，終場以6：0贏球取得2連勝。

請繼續往下閱讀...

台北市隊由東園國小組隊代表，今天的2發全壘打分別來自1局上和3局上，一開賽率先敲出2分砲的是劉韋亨，蔡瑀格則是在3：0時，也扛出一發3分彈，將比數拉開安全距離。台北市隊總教練賴敏男坦承火力不連貫，但最終比數還能接受，「幸好都有適時一擊。」

台北市隊總共用4名投手完成比賽，先發的林晉擇雖然飆出7次三振，但在3局下遭遇最大危機，3個四壞球保送形成滿壘，最後有驚無險下莊，後續劉韋亨、賴昱翰和蔡瑀格各丟1局，聯手上演12K完封秀，賴敏男稱讚投手群整體穩定，登板後都能展現壓制力。

最後一位投球的蔡瑀格此役相當忙碌，先發游擊又去蹲捕，接著回到游擊又再登板。平時主要鎮守游擊的他，被賴敏男盛讚不輸給同期的學長江坤宇，「他們都是身材嬌小，內野守備很靈活，而且頭腦又好。」

連2天開轟的蔡瑀格相當滿意自己打擊上的發揮，「平常不太打全壘打，這2天手感不錯，有特別注意棒子不要往下倒。」從幼稚園大班開始打社區棒球，一年級就加入東園國小棒球隊，他雖然球齡長，但還是直說比不上偶像江坤宇，「他守備動作很紮實，我很隨便。」身為學長的江坤宇之前曾回母校參加活動，但蔡瑀格笑說自己不敢靠近，所以還沒有互動過。

台北市隊蔡瑀格連2天開轟。（台灣世界少棒聯盟提供）

同樣2連勝的南投縣隊則對花蓮縣隊毫不留情，不僅賞出11K無安打比賽，還狂敲16安，當中也有2發全壘打，終場以4局17：0提前結束比賽。

南投縣隊局局都有得分，在開賽只拿1分作收後，2局上在李恩羽2分全壘打挹注下，海灌6分大局，3、4局也雙雙發動10個人次的猛攻，紀均叡、安睿恩都完成3安猛打賞，五年級的田司恩則在4局上轟出另一發2分彈。

南投縣隊此役派出昨天才救援0.1局的王子恒先發，他3局內容只在2局下讓一名打者靠著四壞球保送上壘，其餘通通賞出三振，總共飆出9K，透露結束任務時有發現這項難得紀錄，「感覺很爽。」五年級的紀均叡接手4局下，也丟出2次三振，2人都沒被敲出任何安打。

王子恒對花蓮縣隊投了44球，沒被敲出任何安打，只在2局下保送了1名打者，其他打席通通送出三振，他透露結束任務時有發現這項難得紀錄，「感覺很爽。」他認為應該是這比賽的投手丘到本壘距離短，所以讓自己的球速感覺變快，才能展現K功。

南投縣隊今年由新街國小重新取得代表權，回到謝國城盃的舞台立刻取得2連勝，總教練紀俊麟表示，還是得一場一場步步為營，畢竟自家陣容不比強敵們整齊，今天團隊打擊手感雖不錯，但遇到更好層級的隊伍需要更謹慎。

因考量本週五（3/28）起台北天候狀況不穩定，為讓賽事順利進行，經大會賽事技術委員會討論，取消週三（3/26）的休兵日，週四後之所有賽程往前移動一日開打。

南投縣隊王子恒後援5.2局奪勝投。（台灣世界少棒聯盟提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法