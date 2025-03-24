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足球》23人完整陣容迎戰土庫曼 台灣力拚亞洲盃資格賽主場開門紅

2025/03/24 18:29

台灣隊長陳柏良（左）、總教練懷特。（足協提供）台灣隊長陳柏良（左）、總教練懷特。（足協提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕台灣男足明將在2027亞洲盃資格賽最終輪於高雄國家體育場迎戰土庫曼，力拚主場開門紅。

2027年亞足聯亞洲盃資格賽最終輪，是由世界盃暨亞洲盃資格賽第二輪3-4名的隊伍及附加賽晉級隊伍，進行6組踢主客雙循環，僅有各組榜首才能夠獲得決賽圈最終門票，台灣與泰國（第一檔次）、土庫曼（第二檔次）、斯里蘭卡（第四檔次）被分在D組。

來自中亞的土庫曼球風擅長快速反擊與身體對抗，近年來在亞洲賽場具備一定競爭力，台灣男足近5次交手都未能取勝，因此勢必派出最完整陣容應戰。為此總教練懷特（Gary White）前往中國探訪球員，除了確保旅外球員能夠回到陣中，同時評估近期狀態，以利戰術規劃與陣容調整。

懷特指出，希望團隊要把握主場優勢，表現出最好的團隊風格，力拚循環賽開門紅。隊長陳柏良則表示，「團隊在訓練上已經在最好的狀態，大家都準備好了，我們要打出最強悍的球風，全力搶勝。」

台灣隊明交手土庫曼後，將於6月10日在客場對決斯里蘭卡，10月9日客場踢館泰國、14日主場迎戰泰國，11月18日客場挑戰土庫曼，2026年3月31日最後一場主場迎戰斯里蘭卡，爭奪亞洲盃決賽圈門票。

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