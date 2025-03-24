網球》喬科維奇破紀錄的大師賽411勝到手 邁阿密瞄準生涯第100冠

喬科維奇。（歐新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕塞爾維亞第4種子喬科維奇（Novak Djokovic）在邁阿密大師賽男單32強，以6：1、7：6（7：1）擺平阿根廷選手卡拉貝利（Camilo Ugo Carabelli），晉級16強， ATP千分等級的第411勝到手，締造男單歷史紀錄。

喬科維奇賽前與納達爾（Rafael Nadal）的410勝並列男單史上第一，今天這一勝讓他獨佔王座，再創新猷，他表示：「能刷新紀錄當然很棒，但現在我達到這項成就，很可能比前幾年更困難，我會一步一步來，再看情況。」已37歲的他也坦言：「我不知道自己還會比多久，但當我打得好時還是很享受。」

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身為紀錄製造機的喬科維奇，此行也將瞄準生涯第100座ATP冠軍的目標，跟上瑞士傳奇費德爾（Roger Federer）的103冠、康納斯（Jimmy Connors）的109冠的百冠俱樂部行列，但他也坦言，要超越兩人確實不容易。

外界對於他能否重返世界排名第一也充滿期待，對此喬科維奇則強調，現在對他而言最重要的不是球王，畢竟自己的賽程安排並非衝刺積分，而是希望能贏得大滿貫冠軍或其他重要賽事。

喬科維奇下一輪將對上義大利第15種子穆塞蒂（Lorenzo Musetti）。

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