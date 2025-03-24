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全原運落幕 台東縣代表隊25面金牌、團體總錦標獲全國第8名

2025/03/24 18:31

全國原住民運動會今天最後一天，台東縣隊奪牌連連。（台東縣府提供）全國原住民運動會今天最後一天，台東縣隊奪牌連連。（台東縣府提供）

〔記者黃明堂／台東報導〕在高雄市舉行的114年全國原住民運動會於今日落幕，台東縣代表隊選手在最後一天賽程中，分別在田徑項目公開女組400公尺跨欄羅佩琳、青少年男子組800公尺仁喬恩、青少年女子組200公尺郭晨瑄，以及槌球、傳統射箭、5人制足球等項目，一口氣進帳8面金牌。累計4天的比賽獲得25面金牌在內的75面獎牌，團體總錦標台東縣金牌數及積分50分，居各縣市第8名。

114年全國原住民運動會於3月21日至24日在在高雄市一連舉辦4天，縣府教育處指出，台東縣代表隊共計獲得25面金牌、26面銀牌及24面銅牌，其中在田徑項目台東縣代表隊表現優異，仁喬恩、郭晨瑄兩位選手除了在個人項目奪金外，還聯手其他2位隊友在青少年組4×400公尺男女混合接力泡出金牌，且將其他縣市狠拋在後，另外，槌球項目江小龍在公開男子組單人賽更是寫下7連霸的大會新高紀錄，樹立「江小龍障礙」，5人制足球今年則是展現多年訓練成果，奪下2金、槌球項目也有4金，其中，江小龍及胡玉蘭2人再次曩括男女組個人賽雙料冠軍。

在各項競賽總類各組錦標部份，台東縣獲得公開女子組5人制足球、青少年女子組5五人制足球、公開女子組槌球」傳統射箭耆老男子組、傳統鋸木男女混合組。銀牌有公開女子組柔道、公開男子組傳統射箭。銅牌則有青少年女子組田徑、青少年男子組柔道、青少年男子組舉重、公開男子組槌球、少年女子組5人制足球、青少年女子組傳統摔角、公開男子組傳統拔河。

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