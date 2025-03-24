晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

全原運落幕 桃園居冠、高雄大進步躍升全國第3

2025/03/24 18:32

114年全國原住民族運動會落幕，桃園市拿下總錦標第1名，台北市第2名，地主高雄市第3名。（記者李惠洲攝）114年全國原住民族運動會落幕，桃園市拿下總錦標第1名，台北市第2名，地主高雄市第3名。（記者李惠洲攝）

〔記者許麗娟／高雄報導〕114年全國原住民族運動今（24）日在高雄鳳山體育館舉行閉幕典禮，國內原民好手經過4天的競技，最終桃園市以43金、45銀、44銅，總積分156分拿下總錦標第1名，台北市總積分115分居次，地主高雄市以27金、18銀、33銅獲得第3名，由上屆的第11名大幅躍進到前3名；下屆賽事，2年後相約台中見。

　全原運於今日下午3點舉行閉幕儀式，由巴楠花部落中小學打擊樂團演出開場，同時回顧賽事過程與參賽選手的優異表現與動人瞬間；高雄市副市長李懷仁於致詞時感謝各界的熱情參與，讓睽違20年再由高雄舉辦的全國原住民族運動會能完美畫下句點。

　今年競賽總錦標排名依17項競賽項目，以獎牌積分計算總錦標獎，桃園市榮獲總錦標第1名，第2名台北市、第3名高雄市、第4名花蓮縣、第5名新北市、第6名南投縣。大會會旗也在教育部體育署副署長洪志昌的見證下，由高雄市副市長李懷仁交接給下屆主辦城市台中市副市長鄭照新，各縣市選手們將於116年在台中再次競技。

　高雄市運發局指出，本屆高雄舉重隊成績傲人，豪取11金7銀4銅，傳統射箭項目，少年女子組團體對抗賽奪冠，而跆拳道、槌球等項目也都有獎牌入袋，高雄代表隊共獲27金，較上屆112年的8金成長3倍，排名也大幅進步，寫下歷屆最佳成績。

　全原運期間，衛武營都會公園同步舉行原民運嘉年華活動，有近200個來自各縣市原民特色美食、文創與農特產市集攤位，民眾大排長龍；並邀請多位實力派唱將及原住民歌手，精彩表演讓台下觀眾嗨翻。嘉年華活動結合族群展演、文化體驗與最具原民風味的烤豬派對，3天共累積約18萬人次參觀、創造850萬的經濟效益。

大會會旗在教育部體育署副署長洪志昌（中）的見證下，由高雄市副市長李懷仁（左）交接給下屆主辦城市台中市副市長鄭照新（右）。 （記者李惠洲攝）大會會旗在教育部體育署副署長洪志昌（中）的見證下，由高雄市副市長李懷仁（左）交接給下屆主辦城市台中市副市長鄭照新（右）。 （記者李惠洲攝）

高雄市巴楠花部落中小學打擊樂團在閉幕典禮上精彩演出。（記者李惠洲攝）高雄市巴楠花部落中小學打擊樂團在閉幕典禮上精彩演出。（記者李惠洲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中