全原運落幕 桃園居冠、高雄大進步躍升全國第3

114年全國原住民族運動會落幕，桃園市拿下總錦標第1名，台北市第2名，地主高雄市第3名。（記者李惠洲攝）

〔記者許麗娟／高雄報導〕114年全國原住民族運動今（24）日在高雄鳳山體育館舉行閉幕典禮，國內原民好手經過4天的競技，最終桃園市以43金、45銀、44銅，總積分156分拿下總錦標第1名，台北市總積分115分居次，地主高雄市以27金、18銀、33銅獲得第3名，由上屆的第11名大幅躍進到前3名；下屆賽事，2年後相約台中見。

全原運於今日下午3點舉行閉幕儀式，由巴楠花部落中小學打擊樂團演出開場，同時回顧賽事過程與參賽選手的優異表現與動人瞬間；高雄市副市長李懷仁於致詞時感謝各界的熱情參與，讓睽違20年再由高雄舉辦的全國原住民族運動會能完美畫下句點。

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今年競賽總錦標排名依17項競賽項目，以獎牌積分計算總錦標獎，桃園市榮獲總錦標第1名，第2名台北市、第3名高雄市、第4名花蓮縣、第5名新北市、第6名南投縣。大會會旗也在教育部體育署副署長洪志昌的見證下，由高雄市副市長李懷仁交接給下屆主辦城市台中市副市長鄭照新，各縣市選手們將於116年在台中再次競技。

高雄市運發局指出，本屆高雄舉重隊成績傲人，豪取11金7銀4銅，傳統射箭項目，少年女子組團體對抗賽奪冠，而跆拳道、槌球等項目也都有獎牌入袋，高雄代表隊共獲27金，較上屆112年的8金成長3倍，排名也大幅進步，寫下歷屆最佳成績。

全原運期間，衛武營都會公園同步舉行原民運嘉年華活動，有近200個來自各縣市原民特色美食、文創與農特產市集攤位，民眾大排長龍；並邀請多位實力派唱將及原住民歌手，精彩表演讓台下觀眾嗨翻。嘉年華活動結合族群展演、文化體驗與最具原民風味的烤豬派對，3天共累積約18萬人次參觀、創造850萬的經濟效益。

大會會旗在教育部體育署副署長洪志昌（中）的見證下，由高雄市副市長李懷仁（左）交接給下屆主辦城市台中市副市長鄭照新（右）。 （記者李惠洲攝）

高雄市巴楠花部落中小學打擊樂團在閉幕典禮上精彩演出。（記者李惠洲攝）

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