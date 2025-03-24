中職》全猿猛進！機捷挺猿彩繪列車啟航 挺猿聯票25日起開賣

中華職棒全新賽季月底開打，桃捷公司與樂天球團合作推出「挺猿彩繪列車」。（記者李容萍攝）

〔記者李容萍／桃園報導〕中華職棒全新賽季月底開打，在台灣世界棒球12強奪冠及取得WBC世界棒球經典賽掀起棒球熱下，桃園捷運公司連續第3年與樂天桃猿球團合作推出挺猿彩繪列車，今年由桃猿隊12強棒球賽球星陳冠宇、黃子鵬、林立、陳晨威4人率球員和樂天女孩一起登上桃捷彩繪列車版面。

桃園市副市長王明鉅今（24）日下午出席「挺猿列車」啟航，與台灣樂天桃猿棒球隊領隊川田喜則及球迷搭乘挺猿彩繪列車，並舉行有獎徵答活動。他期勉樂天隊在即將開打的新球季勢如破竹，勇奪總冠軍，也預祝挺猿聯票銷售長紅，歡迎球迷朋友踴躍搭乘機捷，為桃園主場應援。

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王明鉅提到，中華職棒36年賽程將於本週六（29日）正式開打，桃園主場首戰訂於本週日（30日）。今年樂天桃猿棒球隊以「NONSTOP 全猿猛進」為年度口號，隊中更囊括4名參與世界12強賽的明星球員，包括陳冠宇、黃子鵬、林立、陳晨威，相信樂天桃猿隊將在本季展現強大實力，順利奪冠。

桃園捷運公司董事長沈志藏、總經理莊英震表示，「2025挺猿彩繪列車」以樂天年度口號及主視覺為設計靈感，將桃園隊12強明星球員及人氣啦啦隊「樂天女孩」融入列車設計，充分展現「全猿猛進」的應援精神。歡迎球迷朋友使用TPASS或購買桃捷一日票，除了欣賞精彩棒球賽事，更可藉此暢遊機捷沿線景點。

「2025桃捷挺猿聯票」明（25）日起在機捷各車站（A20興南站除外）及7-11 ibon售票系統同步開賣；而「挺猿一日票」更以球員卡為設計概念，兼具實用性與收藏價值，球迷朋友可於機捷車站購買陳冠宇及黃子鵬版票卡，或至7-11 ibon購買林立及陳晨威版票卡。

另外，桃捷公司也和樂天球團製作適合戶外使用的聯名商品，包括野餐墊、環保筷、飲料提袋、束口袋、聯名棒球等。另為推廣棒球運動，吸引球迷進場看球，樂天球團也提供主場門票100元折價券，只要在蝦皮購物的桃園捷運網路商城每購買100元商品，即贈送1張100元的門票折價券，買越多送越多。

球迷樂搭挺猿彩繪列車首航。（記者李容萍攝）

桃園市副市長王明鉅（後左3）與樂天女孩一起搭乘挺猿彩繪列車啟航體驗。（記者李容萍攝）

桃園市副市長王明鉅（左5）與樂天女孩一起搭乘挺猿彩繪列車啟航體驗。（記者李容萍攝）

桃園市副市長王明鉅（左3）與樂天女孩一起搭乘挺猿彩繪列車啟航體驗。（記者李容萍攝）

中華職棒全新賽季月底開打，桃捷公司與樂天球團除合作推出「挺猿彩繪列車」，機捷車站掛滿各式滿滿桃猿味的海報。（記者李容萍攝）

中華職棒全新賽季月底開打，桃捷公司與樂天球團除合作推出「挺猿彩繪列車」，機捷車站掛滿各式滿滿桃猿味的海報。（記者李容萍攝）

中華職棒全新賽季月底開打，桃捷公司與樂天球團合作推出「挺猿彩繪列車」。（記者李容萍攝）

桃捷公司與樂天球團合作推出「挺猿彩繪列車」，由桃猿隊12強棒球賽球星陳冠宇、黃子鵬、林立、陳晨威4人率球員和樂天女孩一起登版。（記者李容萍攝）

桃捷公司與樂天球團合作推出「挺猿彩繪列車」，由桃猿隊12強棒球賽球星陳冠宇、黃子鵬、林立、陳晨威4人率球員和樂天女孩一起登版。（記者李容萍攝）

桃捷公司與樂天球團合作推出「挺猿彩繪列車」，由桃猿隊12強棒球賽球星陳冠宇、黃子鵬、林立、陳晨威4人率球員和樂天女孩一起登版。（記者李容萍攝）

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