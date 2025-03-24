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全原運基隆市大收穫 勇奪5金2銀11銅

2025/03/24 18:47

南榮國中選手李恆安在田徑青少年男子組跳高以1公尺95佳績奪金，並打破大會紀錄。（基隆教育處提供）南榮國中選手李恆安在田徑青少年男子組跳高以1公尺95佳績奪金，並打破大會紀錄。（基隆教育處提供）

〔記者陳奕劭／基隆報導〕全國原住民族運動會今天（24日）閉幕，其中基隆市共摘下5金2銀11銅，加上傳統拔河公開男子組團體賽四連霸、田徑項目囊括3金1銀3銅等佳績，總獎牌數10年最佳。

市府教育處表示，基隆市本次賽會派遣416位選手，市長謝國樑更加碼提高住宿與膳食費補助，實際力挺參賽選手，讓選手們養精蓄銳、專心賽事，在大家團結奮鬥下，共獲得5金2銀11銅佳績。其中，傳統拔河共摘下2金1銅，公開男子組團體賽更擊敗桃園市獲得四連霸；另傳統拔河公開男、女混合組團體賽，再贏下台中市摘下金牌，公開女子組團體賽則拿下銅牌。

教育處指出，中正國中選手林穎霏在江萬興教練指導下，在青少年女子組跳高為摘下第一金；中山高中選手林盧品均也在鏈球項目再下一金；南榮國中選手李恆安在田徑青少年男子組跳高以1公尺95佳績奪金，並打破大會紀錄，他在本屆田徑賽事個人獲得1金1銀1銅三面獎牌，成為另類最大贏家；本屆賽會跆拳道項目獲得1銀3銅，突破歴年最佳。

基隆市政府表示，未來將持續提供更多資源推展原住民運動參與，全力支持選手爭取好表現。

中山高中選手林盧品均參加全原運，他在鏈球項目再下一金。（基隆教育處提供）中山高中選手林盧品均參加全原運，他在鏈球項目再下一金。（基隆教育處提供）
中正國中選手林穎霏在江萬興教練指導下，在青少年女子組跳高為摘下第一金。（基隆教育處提供）中正國中選手林穎霏在江萬興教練指導下，在青少年女子組跳高為摘下第一金。（基隆教育處提供）
基隆市傳統拔河公開男、女混合組團體賽，再贏下台中市摘下金牌。（基隆教育處提供）基隆市傳統拔河公開男、女混合組團體賽，再贏下台中市摘下金牌。（基隆教育處提供）
基隆市傳統拔河共摘下2金1銅，公開男子組團體賽更擊敗桃園市獲得四連霸。（基隆市教育處提供）基隆市傳統拔河共摘下2金1銅，公開男子組團體賽更擊敗桃園市獲得四連霸。（基隆市教育處提供）

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