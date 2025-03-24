新北全原運奪88面獎牌勇全國第3名 林子婕破紀錄奪金

競舟競速，新北水域健兒奪牌大合照。（記者羅國嘉攝）

〔記者羅國嘉／新北報導〕2025年全國原住民族運動會今（24）日在高雄市圓滿落幕，此次賽程中，新北市代表隊表現亮眼，共奪得26金、32銀、30銅，總計88面獎牌，獲全國第3名，總積分排名全國第5名。其中，來自明德國中的林子婕更在青少年女子100公尺跨欄，竟跑出13秒70的成績，打破全原運歷年紀錄，為新北市寫下輝煌成就。

市府原住民族行政局表示，新北代表隊在此屆賽事大放異彩，突破上屆16金、29銀、41銅的紀錄，奪牌數大幅成長。田徑有9金8銀5銅、角力8金7銀7銅、柔道3金4銀6銅、舉重3金1銀1銅等項目表現突出。此外，跆拳道、傳統路跑、競舟、籃球、五人制足球、槌球、棒球、傳統拔河、傳統負重、傳統樂舞、傳統射箭、慢壘等賽事皆有獎牌入袋，展現新北原住民選手強勁的競技實力。

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在田徑青少年女子100公尺跨欄決賽中，林子婕以13秒70的驚人成績奪金，更打破全原運歷年來的紀錄，刷新台灣原住民田徑歷史；比賽最後一日的舉重項目同樣捷報頻傳，公開女子組87公斤以上級別選手胡曉曼，以抓舉100公斤、挺舉130公斤、總和230公斤奪金。公開男子組109公斤以上級別的金晟，雖然帶傷上陣，仍憑藉毅力和技巧，以抓舉155公斤、挺舉201公斤、總和356公斤奪下金牌。

原民局長Siku Yaway林瑋茜指出，感謝所有教練與選手的努力，讓新北市在全原運競技舞台發光發熱，未來將持續投入選手培訓，備戰下一場挑戰，讓原住民族運動文化持續傳承，且在都會區蓬勃發展。下一屆全原運將於2027年在台中市舉行，期待新北隊選手再創巔峰。

新北選手沿高雄市茂林區高132線道路挑戰傳統路跑。（記者羅國嘉攝）

新北選手沿高雄市茂林區高132線道路挑戰傳統路跑。（記者羅國嘉攝）

新北女子拔河隊賽大家士氣滿滿。（記者羅國嘉攝）

新北明德國中的林子婕（右2）選手於青少年女子100公尺跨欄項目中以13秒70佳績奪牌，刷新全原運歷年最高紀錄。（記者羅國嘉攝）

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