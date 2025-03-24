晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 排球

企排》3天都打5局大戰好不容易！台北鯨華擊敗台電勇奪隊史第二冠

2025/03/24 19:37

台北鯨華拿下企業20年甲級排球聯賽女子組冠軍（記者吳孟儒攝）台北鯨華拿下企業20年甲級排球聯賽女子組冠軍（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕歷經3天的場場5局大戰，台北鯨華以25：14、21：25、24：26、25：23、15：11力退高雄台電，拿下企業20年甲級排球聯賽女子組冠軍，勇奪隊史第2冠。

鯨華在第18年奪下隊史首冠，去年以亞軍作收，台電則是坐擁10冠的女排王者，今年盼能在相隔2屆後重返榮耀。實力旗鼓相當的兩隊在3戰2勝制的冠軍賽也打好打滿，不但連打3場，且每場都是打滿5局。

鯨華今天率先搶下首局，但之後連掉2局，第4局一度以22：18領先，卻連掉5分遭逆轉，所幸在23：23平手階段穩住陣腳，靠林良黛的進攻得手，鯨華連拿2分驚險關門延長戰線，且決勝局延續氣勢，打出6：1的漂亮開局，最大差距達7分，並成功擋住台電反撲，最終以15：11勝出，場邊也噴出藍色彩帶慶祝冠軍榮耀。

鯨華球員賽後歡欣鼓舞，還樂得將教練鄧衍敏高拋慶祝，鄧衍敏賽後感性地說：「這一冠真的太不容易了，也很心疼球員，真的很累。」

能從連3天的5局大戰脫穎而出，鄧衍敏認為關鍵是大家都很珍惜舞台，因為不是每次都能打進冠軍賽，她開玩笑說，今天第4局差點守不下來時自己心中還在唸法號，但她也說秉持著相信球員的心比任何戰術都重要，大家也都信任彼此，打出球不落地的精神才能拿下一冠。

鄧衍敏感謝台電的全力奮戰，兩隊球員的努力付出才能譜出一場精彩比賽，而她在結束企排後只能短暫慶祝，接下來將前往高雄國訓中心帶培訓隊，為今年度的國際賽做準備。

台北鯨華拿下企業20年甲級排球聯賽女子組冠軍（記者吳孟儒攝）台北鯨華拿下企業20年甲級排球聯賽女子組冠軍（記者吳孟儒攝）

台北鯨華拿下企業20年甲級排球聯賽女子組冠軍（記者吳孟儒攝）台北鯨華拿下企業20年甲級排球聯賽女子組冠軍（記者吳孟儒攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中