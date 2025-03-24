企排》3天都打5局大戰好不容易！台北鯨華擊敗台電勇奪隊史第二冠

台北鯨華拿下企業20年甲級排球聯賽女子組冠軍（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕歷經3天的場場5局大戰，台北鯨華以25：14、21：25、24：26、25：23、15：11力退高雄台電，拿下企業20年甲級排球聯賽女子組冠軍，勇奪隊史第2冠。

鯨華在第18年奪下隊史首冠，去年以亞軍作收，台電則是坐擁10冠的女排王者，今年盼能在相隔2屆後重返榮耀。實力旗鼓相當的兩隊在3戰2勝制的冠軍賽也打好打滿，不但連打3場，且每場都是打滿5局。

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鯨華今天率先搶下首局，但之後連掉2局，第4局一度以22：18領先，卻連掉5分遭逆轉，所幸在23：23平手階段穩住陣腳，靠林良黛的進攻得手，鯨華連拿2分驚險關門延長戰線，且決勝局延續氣勢，打出6：1的漂亮開局，最大差距達7分，並成功擋住台電反撲，最終以15：11勝出，場邊也噴出藍色彩帶慶祝冠軍榮耀。

鯨華球員賽後歡欣鼓舞，還樂得將教練鄧衍敏高拋慶祝，鄧衍敏賽後感性地說：「這一冠真的太不容易了，也很心疼球員，真的很累。」

能從連3天的5局大戰脫穎而出，鄧衍敏認為關鍵是大家都很珍惜舞台，因為不是每次都能打進冠軍賽，她開玩笑說，今天第4局差點守不下來時自己心中還在唸法號，但她也說秉持著相信球員的心比任何戰術都重要，大家也都信任彼此，打出球不落地的精神才能拿下一冠。

鄧衍敏感謝台電的全力奮戰，兩隊球員的努力付出才能譜出一場精彩比賽，而她在結束企排後只能短暫慶祝，接下來將前往高雄國訓中心帶培訓隊，為今年度的國際賽做準備。

台北鯨華拿下企業20年甲級排球聯賽女子組冠軍（記者吳孟儒攝）

台北鯨華拿下企業20年甲級排球聯賽女子組冠軍（記者吳孟儒攝）

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