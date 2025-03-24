排球》台中潭秀國中男排、雙十國中女排 奪國中甲級聯賽雙亞軍

潭秀國中男排奪國中甲級聯賽亞軍。（圖：市府提供）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕國中排球甲級聯賽（JHVL）台中男女排傳佳績，上屆雙十女排獲季軍今年更上層樓勇奪亞軍；潭秀男排則睽違3年打進冠亞軍賽，最後也收下亞軍，男女排雙雙拚下佳績。

台中市教育局指出，上屆聯賽雙十女排以季軍作收，今年再次重返冠亞軍舞台，面對有身高優勢的大觀國中，雙十女將們拚戰到最後一刻；雙十國中校長林大欽指出，排球隊在教練黃淑慧、侯雅惠、羅儀璟指導下，曾在103至106學年期間取得隊史首次四連霸，109至111學年度期間寫下隊史第二個三連霸輝煌紀錄，112學年度奪下季軍後，今年穩紮穩打重返冠亞軍舞台，雙十女孩的韌性有目共睹，感謝教練團、學校師長及家長的辛勞。

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潭秀男排睽違3年再挺進冠軍戰，與苑裡高中國中部激戰，雙方你來我往、緊咬比分，最終拿下亞軍；潭秀國中校長晏傳嫘說，男排隊成立11年，在教練林育輝、黃韋程、賴榮源、林育傑的指導之下，曾獲得2019 ISF世界中學生世界亞軍的殊榮，並於110學年度奪下隊史首座聯賽冠軍，今年揮別兩年未晉級決賽的低潮，強勢回歸奪得亞軍，小將的排球戰績有目共睹，感謝選手們卯足全力，讓潭秀共享榮耀。

此外，豐原高商男排、龍津高中男排、東山高中女排皆勇闖高中排球（HVL）決賽，將於4月11至13日開打，另足球聯賽決賽（HFL）及女子壘球聯賽決賽（HSL）將接續於3月下旬及4月中旬登場。

雙十國中女排奪國中甲級聯賽亞軍。（圖：市府提供）

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