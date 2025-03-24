晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 排球

排球》台中潭秀國中男排、雙十國中女排 奪國中甲級聯賽雙亞軍

2025/03/24 19:50

潭秀國中男排奪國中甲級聯賽亞軍。（圖：市府提供）潭秀國中男排奪國中甲級聯賽亞軍。（圖：市府提供）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕國中排球甲級聯賽（JHVL）台中男女排傳佳績，上屆雙十女排獲季軍今年更上層樓勇奪亞軍；潭秀男排則睽違3年打進冠亞軍賽，最後也收下亞軍，男女排雙雙拚下佳績。

台中市教育局指出，上屆聯賽雙十女排以季軍作收，今年再次重返冠亞軍舞台，面對有身高優勢的大觀國中，雙十女將們拚戰到最後一刻；雙十國中校長林大欽指出，排球隊在教練黃淑慧、侯雅惠、羅儀璟指導下，曾在103至106學年期間取得隊史首次四連霸，109至111學年度期間寫下隊史第二個三連霸輝煌紀錄，112學年度奪下季軍後，今年穩紮穩打重返冠亞軍舞台，雙十女孩的韌性有目共睹，感謝教練團、學校師長及家長的辛勞。

潭秀男排睽違3年再挺進冠軍戰，與苑裡高中國中部激戰，雙方你來我往、緊咬比分，最終拿下亞軍；潭秀國中校長晏傳嫘說，男排隊成立11年，在教練林育輝、黃韋程、賴榮源、林育傑的指導之下，曾獲得2019 ISF世界中學生世界亞軍的殊榮，並於110學年度奪下隊史首座聯賽冠軍，今年揮別兩年未晉級決賽的低潮，強勢回歸奪得亞軍，小將的排球戰績有目共睹，感謝選手們卯足全力，讓潭秀共享榮耀。

此外，豐原高商男排、龍津高中男排、東山高中女排皆勇闖高中排球（HVL）決賽，將於4月11至13日開打，另足球聯賽決賽（HFL）及女子壘球聯賽決賽（HSL）將接續於3月下旬及4月中旬登場。

雙十國中女排奪國中甲級聯賽亞軍。（圖：市府提供）雙十國中女排奪國中甲級聯賽亞軍。（圖：市府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中