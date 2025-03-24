中職》林培緯生涯首次開季一軍 「努力把球打強，讓結果自然發生」

林培緯今天在比賽中敲安進帳首分打點。（記者廖耀東攝）

〔記者徐正揚／嘉義報導〕統一獅新秀林培緯今天賽前被教練告知將從一軍開季，他表示，今年在公辦熱身賽打得不錯，主要是對富邦悍將與曾峻岳纏鬥9球獲得信心，與火腿交流賽也從萬波中正的打擊確定自己的方向。

林培緯指出，自辦熱身賽打得不是很順，以為不會參與對火腿交流賽，很幸運被放進出賽名單，現場看到萬波中正擊出2分彈，佩服萬波的打擊沒有多餘動作，讓他確信打擊要走的方向，「努力把球打強，讓結果自然發生。」

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林培緯表示，公辦熱身賽剛開始原本不在名單內，以為今年又從二軍出發，因為有人受傷獲得遞補，既然有機會就要好好把握，15日9局上與曾峻岳纏鬥9球雖還是出局，卻讓自信心提升很多。

林培緯於2022年季中選秀第2輪被統一指名，前2年在一軍出賽15場，去年9月10日擊出生涯首轟，今年首次打公辦熱身賽有7分打點與中信兄弟曾頌恩並列最多，統一全隊的3轟由林安可（2發）與他包辦。

林培緯認為，進職棒3年終於盼到一軍開季當然開心，最重要的是持續與穩定，不要只是「一日遊」或只待1個月，「以前都是從二軍開始、在二軍結束，今年既然從一軍開始，希望也在一軍結束。」

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