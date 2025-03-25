MLB》道奇衛冕壓力爆表！ 外媒：無冠即徹底失敗

道奇隊日籍二刀流巨星大谷翔平。（資料照）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟新賽季即將展開，加拿大網站《theScore》盤點本賽季奪冠壓力最高的球隊，第一名便是現今球界最具代表性的「邪惡帝國」洛杉磯道奇。

《theScore》記者高德柏格（Josh Goldberg）點出前五名奪冠壓力最大的球隊，從第5名至第1名依序為聖地牙哥教士隊、紐約大都會隊、費城費城人隊、紐約洋基隊以及洛杉磯道奇隊。

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至於為何是道奇？高德柏格表示理由很明顯，道奇是這個時代的邪惡帝國，這支球隊不斷以驚人的支出主宰大局，因此激怒其他球隊老闆、高層以及球迷，更讓呼籲下一份勞資協議（CBA）該增加薪資上限規範的聲量不斷提高。

衛冕軍在休賽季補強兩屆塞揚名投史奈爾（Blake Snell），兩位全明星終結者史考特（Tanner Scott）與葉茲（Kirby Yates），更網羅最受矚目的日本強投佐佐木朗希，讓這支道奇隊現在擁有近年最具天賦的豪華陣容。

因此即便贏下2024年世界大賽冠軍，也沒有任何一隊在今年的奪冠壓力會比道奇隊要來得高，而且只要他們持續照現行模式打造陣容，那壓力將不會變小，高德柏格便直言，道奇若無法完成連霸，就會被視為徹底失敗。

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