BCL》累！葛拉漢致勝補籃+盧峻翔20分 領航猿2OT險勝大馬金鹿

盧峻翔。（取自FIBA官網）

〔記者粘藐云／綜合報導〕2025年亞洲籃球冠軍聯賽東亞區資格賽今天登場，桃園領航猿和馬來西亞森美蘭金群利金鹿激戰到2度延長，在終場前8秒靠著葛拉漢籃下放進關鍵2分，終場以98：95驚險勝出。

第1屆亞洲籃球冠軍聯賽分成東亞區、東南亞區進行資格賽，東亞區包含印尼、馬來西亞、蒙古、新加坡、泰國、台灣的6支冠軍球隊，以及台灣與蒙古的亞軍球隊，共8支球隊，分成A、B兩組進行。

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領航猿在A組，和印尼雅加達明燈、馬來西亞桑美蘭金群利金鹿和蒙古比什雷爾特金屬同組；新北國王則和泰國高科技、蒙古烏蘭巴托野馬以及新加坡聖公文化，取分組前2晉級4強，進入決賽的兩支隊伍可以取得亞洲籃球冠軍聯賽資格。

領航猿今天由「四線出擊」的盧峻翔、關達祐、白曜誠以及瓊斯、葛拉漢先發上陣，首節和對手一路纏鬥。領航猿上半場團隊命中率37.5%，三分球則還找準星當中，18投5中，布依德和瓊斯拿下全隊最高13分，幫助球隊暫時取得46：34領先。

易籃後，馬來西亞持續緊追，在第4節還剩6分鐘時，大馬王奕棟連續得分，幫助球隊回到個位數落後。隨後領航猿自亂陣腳，失誤連發被大馬超前，讀秒階段盧峻翔切入籃下放進追平2分，78：78進入延長賽。

葛拉漢。（取自FIBA官網）

大馬洋將莫瑞（John Wesley Murry II）延長賽火力全開，連續得分助隊取得領先，隨後盧峻翔飆進三分球又切入拿下2分，率隊要回領先優勢，只是對手也飆進三分球追平，進入2度延長。

兩隊在2度延長時你來我往，終場前8.2秒葛拉漢在籃下放進2分率隊取得領先，隨後大馬發生失誤，讓領航猿驚險拿下勝利。

領航猿今天團隊命中率36.9%，不太理想，瓊斯繳出24分、12籃板全隊最高，布依德和盧峻翔皆有20分進帳。近期盧峻翔「四線出擊」，PLG、東超、亞洲盃男籃資格賽和BCL都有出賽且皆為先發，昨有些顯露疲態，命中率保持在43.7%，卻出現6次失誤。

大馬金群利金鹿幾乎是國家隊班底，曾來過台灣打瓊斯盃的莫雷繳出全隊最高28分，歐巴薩17分次之。

盧峻翔。（取自FIBA官網）

布依德。（桃園領航猿提供）

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