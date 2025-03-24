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MLB》洋基簽下前道奇33歲「軟投」！ 美媒點出最大特色

2025/03/24 23:18

亞柏格加盟洋基。（資料照）亞柏格加盟洋基。（資料照）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據《FanSided》記者穆雷（Robert Murray）透露，洋基以大聯盟約簽下33歲左投亞柏格（Ryan Yarbrough），為投手深度注入一股活水。

亞柏格在今年2月與藍鳥簽下附帶春訓邀請的小聯盟約，在春訓期間一共出賽4場都是後援，拿下2勝0敗，防禦率4.05，在6.2局投球被打8支安打，失掉3分都是自責分，送出8次三振，僅有1次四壞保送，表現中規中矩，在上週經紀公司選擇讓他跳出小聯盟約。

亞柏格生涯初期效力於光芒，能夠先發、後援兩頭跑，生涯196場出賽有68場後援，投768.0局拿下53勝40敗，防禦率4.21。在上季亞柏格效力於道奇與藍鳥，防禦率創生涯最低的3.19。

根據《MLBTR》指出，亞柏格跟今年洋基簽回的希爾（Tim Hill）一樣，都擅長利用詭異的投球姿勢讓對手擊出軟弱擊球，且亞柏格更是名「軟投」，上季他的二縫線均速僅86.0英哩。

去年球季，亞柏格讓打者的平均擊球初速僅86英哩，排名聯盟PR97，被強擊球率（Hard Hit%）為29.4%，排在聯盟PR99，都是相當出色的成績。

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