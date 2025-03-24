全原運台南奪7金7銀9銅 創歷年最佳

傳統射箭耆老女子組團體賽由李秀英、林櫻珠、阮美月攜手奪冠，為台南隊再添1金。（台南市政府提供）

〔記者王姝琇／台南報導〕114年全國原住民族運動會今日正式落幕，台南市代表隊選手們經過4天激戰，最終達成7金、7銀、9銅的佳績，不僅成功突破上屆成績，更創下台南參賽歷年來最佳紀錄。

7面金牌分別由田徑好手馬皓瑋個人勇奪公開男子組鉛球與鐵餅雙料金牌；馬加樂則在青少女組鐵餅摘金；吳傑凱於青少年組標槍項目中稱霸。此外，舉重場上，公開女子組方莞靈與青少女64公斤級莊佳妡分別摘金；傳統射箭項目中，耆老女子組團體賽由李秀英、林櫻珠、阮美月攜手奪冠，為台南隊再添1金。

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賽事圓滿落幕，市長黃偉哲對於選手們的表現表示高度肯定。他強調，本屆全原運，台南代表隊以7金7銀9銅的佳績，遠遠超越歷屆表現，這是屬於台南的榮耀！感謝所有選手、教練與後勤團隊的努力，期勉選手們持續精進，未來在更高層級的競技場上發光發熱。

台南市原民會主委白惠蘭Salau Kaljimuran表示，這次全原運，我們看見了台南代表隊的拚勁與毅力，每位選手都在場上全力以赴，這份精神值得大家喝采，下屆全原運戰場將轉往台中，希望台南選手能持續精進，2027年再創巔峰！

台灣舉重精靈方莞靈（中）摘下2025年原運會舉重項目公開女子組冠軍，為台南市代表隊添金。（台南市政府提供）

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