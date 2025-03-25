BCL》球場沒冷氣？激戰到2OT 盧峻翔全身抽筋直呼快撐不住

盧峻翔。（取自FIBA官網）

〔記者粘藐云／綜合報導〕桃園領航猿昨晚在BCL亞洲籃球冠軍聯賽東亞區資格賽和馬來西亞森美蘭金群利金鹿激戰到2度延長，在終場前8秒靠著葛拉漢籃下放進關鍵2分，以98：95險勝。不過，球場內似乎沒有冷氣，球員在潮濕悶熱的場館內作戰，賽後都累趴，盧峻翔甚至在社群媒體上透露，出現全身抽筋的情況。

領航猿昨和金鹿鏖戰到2OT才分出高下，比賽期間場內似乎沒有冷氣，賽後領航猿洋將布依德提到，自己過去曾在東南亞球場出賽，但似乎沒有像這一場這麼熱。除了場內溫度偏高，地板似乎也略顯濕滑，比賽期間不少球員因此滑倒，引發球迷議論。

請繼續往下閱讀...

近期「四線作戰」的盧峻翔昨天雖攻下20分卻也難掩疲態，他在社群媒體上發了一張自己躺在地上的照片，他透露，自己出現全身抽筋的情況，快撐不住了。

對於球員的表現，總教練卡米諾斯說：「第一節我們在熟悉對手的打法，後面我們的防守保持穩定，有比較多的進攻輪轉，所以我們保持領先，第4節開始對手有比較多的換防，造成我們6次失誤，我比較不滿意我們打得太急，這段時間應該更好的控制節奏和我們的情緒。」

卡米諾斯提到，「這個場地非常潮濕和悶熱，結束後有很多球員累到無法走路，對我們來說是艱難的事情，雖然這不能是藉口，卻是事實。這場球贏得不夠漂亮，但依舊是很重要的勝利。」

不過，這僅是領航猿在BCL的第1場比賽，4月6日他們還得到印尼雅加達作客，4月底則在新北新莊體育館進行連3戰主場賽事，卡米諾斯說：「我們要晉級需要至少4場勝利，後面有3場主場是背靠背，要拿下3連勝也是非常困難，但無論如何，今天在客場贏球都是好的，希望這場比賽能讓我們學到東西。」

盧峻翔賽後出現抽筋狀況。（取自盧峻翔IG）

布依德。（桃園領航猿提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法