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台灣男女籃拚3X3亞洲盃 吸取經驗朝奧運夢前進

2025/03/25 00:57

〔中央社〕台灣男、女籃本週即將前往新加坡征戰3X3亞洲盃，3X3籃球協會理事長吳同喬特別準備加菜金，並勉勵選手珍惜國際賽經驗，朝著奧運夢想前進。

籃球3X3亞洲盃將於3月26日至30日在新加坡點燃戰火，而且根據現行國際的籃球3X3規則下，亞洲盃屬於高積分賽事，等同於挑戰賽等級，因此亞洲盃表現將攸關台灣能否晉級世界盃，甚至爭取奧運門票。

這次台灣男、女籃皆有派隊參加，其中男籃3X3包含杭州亞運金牌班底的余祥平，搭配郭俊言、陳家銓及旅外的陳將(雙)，而女籃3X3則是以杭州亞運國手徐詩涵領軍，加上劉希曄、丁芷容及邱群琋。

中華民國3X3籃球協會理事長吳同喬今天趁著球員訓練時，與副理事長鄭志龍、秘書長張承中親自勉勵國手，並準備加菜金慰勞球員。吳同喬表示，從去年就致力推動台灣籃球3X3的發展，並推出一系列「追分計畫」，尤其在台灣舉辦國際籃球總會（FIBA）3X3第2高等級的挑戰賽。

身兼這次台灣男、女籃3X3亞洲盃的領隊，吳同喬希望球員放下壓力，珍惜這次寶貴的國際賽經驗，並提到籃球3X3除了能夠增添球員的視野，未來更是台灣籃球重點發展項目，「期許大家一起努力，朝著奧運夢想共同邁進」。（編輯：陳彥鈞）1140325

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