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NBA》缺陣一個多月的神獸AD今正式復出 獨行俠教頭給出限制

2025/03/25 07:37

A.戴維斯。（資料照，法新社）A.戴維斯。（資料照，法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕獨行俠明星長人「一眉哥」A.戴維斯（Anthony Davis）自季中交易大限從湖人轉戰獨行俠後，來到新東家只出賽1場就受傷。獨行俠今天做客籃網之戰，A.戴維斯將正式重返賽場，但會有上場時間的限制。

A.戴維斯受到左內收肌拉傷影響，前一次出賽已經是美國時間2月8日的時候，當天他交出26分16籃板、賞3次阻攻的成績，未料卻在比賽中受傷退場。雖然獨行俠曾討論讓A.戴維斯提前關季的可能性，但A.戴維斯堅持復出，經過努力復健後，今天正式回歸賽場。

獨行俠目前陣中有多名傷兵，包含主將厄文（Kyrie Irving）左膝十字韌帶撕裂確定球季報銷。獨行俠目前戰績34勝37敗暫居西部第11，與西部第10的戰績相同，獨行俠剩餘的例行賽還有12場比賽，仍有機會力拚附加賽席次、力拚季後賽戰場。

獨行俠教頭奇德（Jason Kidd）表示，A.戴維斯今天的傷癒歸隊首戰，將有最多28分鐘的上場時間限制，「我們知道他是世界上最好的球員之一，但他已經缺陣一段時間，我們只是希望他有一個健康、積極的復出。」

「我認為應該讚揚他為了復出所付出的努力。這是他的工作，他覺得有責任回到工作崗位上。」基德表示，「他是為了打球而拿到薪水，還剩下12場比賽的時候，他為了復出所展現的目標，表明他有多在乎自己想做的事情，那就是幫助球隊贏球。」

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