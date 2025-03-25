MLB》獲250億鉅約的索托首度碰前東家 洋基教頭調侃：球衣難看

索托。（路透）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基今天在熱身賽碰上大都會，這也是明星強打索托（Juan Soto）轉戰大都會後，首次與洋基隊交手。洋基總教練布恩（Aaron Boone）賽前對索托開玩笑說，「我告訴他那件球衣很糟糕。」

索托上季為條紋軍出賽157場，交出41轟、109分打點，打擊率2成88成績，整體攻擊指數（OPS）為0.988，幫助洋基闖進世界大賽。索托去年季後離開洋基、並投入自由市場，最後以15年7.65億美元（約新台幣254億元）的天價合約加盟大都會。

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布恩今天賽前和索托互相調侃，「見到他很好。顯然，Juan對我們來說很棒，但同樣重要的是，他在我們球隊休息室也是一個很棒的人。老實說，見到他並簡單聊聊真的很好。」布恩也笑說，「但是，我覺得他穿那些顏色看起來很糟糕。」

對於布恩的開玩笑，索托也說，「你知道他可能不太喜歡橘色和藍色，但情況就是這樣。對我來說，面對那些去年一起經歷過的隊友們，感覺很不一樣，這真是一次很有趣的經歷，因為你知道他的心態和為人。面對史卓曼（Marcus Stroman），一位我去年保持聯繫並且有過愉快交談的人，感覺真的很酷。」

大都會將在美國時間5月16日至18日做客洋基，這會是索托轉隊後首度重返洋基球場。索托笑說，「你知道，洋基隊的球迷，他們可能會帶來任何驚喜，所以我期待最壞的狀況。」

布恩。（資料照，今日美國）

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