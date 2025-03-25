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MLB》好消息！得怪病的貝茲狀況好轉 明天熱身賽有望亮相

2025/03/25 07:46

道奇MVP強打貝茲。（資料照，美聯社）道奇MVP強打貝茲。（資料照，美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇MVP強打貝茲（Mookie Betts）日前因病缺席大聯盟東京海外開幕系列賽，昨天與天使的熱身賽也因身體不適臨時退出先發打線，今天也沒有在先發名單之中。總教練羅伯斯（Dave Roberts）受訪時透露貝茲的狀況有好轉，有望在明天熱身賽亮相。

貝茲在球隊出發前往日本前就出現身體不適的狀況，貝茲來到日本後，復原狀況不如預期，受到疲勞和脫水的影響，瘦了15磅（約6.8公斤），他除了缺席熱身賽之外，連海外開幕戰也無法打。

貝茲返美後的病情依舊沒有好轉，他昨天受訪透露，至今還沒有找到確切的病因，一切檢查都顯示正常，但仍會一直嘔吐，無法正常進食，自己已經從175磅（約79.4公斤）瘦到了157磅（約71.2公斤），足足掉了18磅（約8.2公斤）。

對於貝茲的最新狀況，總教練羅伯斯今天表示，貝茲的狀況有大幅改善，已經能夠進行完整的訓練，最主要的是已經能吃一些固體的食物，不會嘔吐，這是很好的跡象。目前道奇是計畫貝茲在明天對戰天使的熱身賽中復出，若是一切順利的話，他將能夠趕上對戰老虎的主場開幕戰。

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