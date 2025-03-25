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NBA》轉戰勇士後明首戰老東家熱火！「士官長」：沒特別感覺

2025/03/25 09:12

「士官長」巴特勒。（資料照，法新社）「士官長」巴特勒。（資料照，法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今年從熱火轉戰勇士的「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）將在明天首度對上老東家，不過當被問及回到邁阿密比賽的感受，巴特勒則坦言沒有特別的感覺。

巴特勒自2019-20賽季起就待在熱火，並成為了當家球星，然而在為熱火效力的第6個球季，卻頻頻向球隊喊出「賣我」，甚至退出球隊訓練，一度遭到無限期禁賽，而最終在2月傳出重磅交易前進勇士，在熱火留下316場出賽，場均21分、6籃板與5.7助攻的成績。

明天勇士將作客迎戰熱火，也是巴特勒轉隊後首度面對老東家，但他在今天休兵日練球結束後，表示自己並沒有特別的感覺，認為自己已經在更好的地方，「很簡單，這就是籃球，我沒有大家認為我會有的那種情緒，事情就是這樣。我效力熱火的時期有很棒的時光，我和球團、城市甚至整個佛羅里達州的人們建立了很不可思議的牽絆，但我仍然會繼續投籃，仍然會繼續打我的籃球。」

在昨日擊敗黃蜂，中斷近期10連敗慘況的熱火總教練史波斯查（Erik Spoelstra），談到巴特勒即將回到邁阿密比賽時，他表示，對於此事有非常多不同的感受，「我們連續5年都取得了不錯的成績，但我們並沒贏下總冠軍，這個榮耀也只有一支球隊能夠獲得。總而言之，我們在這有很美好的時光。」

離開熱火後轉戰勇士，球隊在巴特勒的加持之下，打下16勝4敗的成績，教頭柯爾（Steve Kerr）盛讚他是聯盟最佳的球員之一，他的加入也立即改變了這支球隊，「他擁有非常獨特的天賦。他是超級巨星，但其實不易察覺。他的彈跳能力、投籃實力或速度並不讓你感到驚嘆，重要的是他的蠻力以及他的頭腦。他是聯盟裡最聰明的球員之一，他不斷製造空檔投籃的能力令人印象深刻，另外他很明顯是一位出色且攻守俱佳的球員，我們很幸運能擁有他。」

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