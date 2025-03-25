MLB》蘇亞雷斯開季進傷兵名單 「台灣走路」將扛費城人5號先發

蘇亞雷斯開季進傷兵名單。（資料照，美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕費城人春訓傳出先發輪值受傷消息，原先預定開季可能在輪值內的左投蘇亞雷斯（Ranger Suarez），因背部傷勢進入傷兵名單，球隊計畫由「台灣走路」沃克（Taijuan Walker）暫代第5號先發。

費城隨隊記者佐萊茨基（Todd Zolecki）指出，由於背部傷勢問題，蘇亞雷斯開季將會在傷兵名單內度過，5號先發的位子將由春訓表現不差的沃克（Taijuan Walker）頂替，至於蘇亞雷斯的復出時間，費城人棒球事務總裁唐布洛斯基（Dave Dombrowski）透露可能會是在4月某個時間點。

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蘇亞雷斯今年春訓就受到背傷困擾，實際上去年下半季背部就出現狀況，蘇亞雷斯上賽季前98.1局球投中，防禦率僅1.83，不過在背部出現不適後，後52.1局防禦率飆升到6.54。

費城人主帥湯姆森（Rob Thomson）透露，讓蘇亞雷斯進傷兵名單比較像是預防措施，並認為蘇亞雷斯不會在傷兵名單內待太久。

沃克今年春訓迎來反彈表現，目前僅在對洋基的比賽「核爆」一場，該場比賽3.2局投球被打9安，當中有3發全壘打，失掉6分都是自責分。

沃克將暫代球隊開季5號先發。（資料照，法新社）

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