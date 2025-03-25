晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》蘇亞雷斯開季進傷兵名單 「台灣走路」將扛費城人5號先發

2025/03/25 09:05

蘇亞雷斯開季進傷兵名單。（資料照，美聯社）蘇亞雷斯開季進傷兵名單。（資料照，美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕費城人春訓傳出先發輪值受傷消息，原先預定開季可能在輪值內的左投蘇亞雷斯（Ranger Suarez），因背部傷勢進入傷兵名單，球隊計畫由「台灣走路」沃克（Taijuan Walker）暫代第5號先發。

費城隨隊記者佐萊茨基（Todd Zolecki）指出，由於背部傷勢問題，蘇亞雷斯開季將會在傷兵名單內度過，5號先發的位子將由春訓表現不差的沃克（Taijuan Walker）頂替，至於蘇亞雷斯的復出時間，費城人棒球事務總裁唐布洛斯基（Dave Dombrowski）透露可能會是在4月某個時間點。

蘇亞雷斯今年春訓就受到背傷困擾，實際上去年下半季背部就出現狀況，蘇亞雷斯上賽季前98.1局球投中，防禦率僅1.83，不過在背部出現不適後，後52.1局防禦率飆升到6.54。

費城人主帥湯姆森（Rob Thomson）透露，讓蘇亞雷斯進傷兵名單比較像是預防措施，並認為蘇亞雷斯不會在傷兵名單內待太久。

沃克今年春訓迎來反彈表現，目前僅在對洋基的比賽「核爆」一場，該場比賽3.2局投球被打9安，當中有3發全壘打，失掉6分都是自責分。

沃克將暫代球隊開季5號先發。（資料照，法新社）沃克將暫代球隊開季5號先發。（資料照，法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中