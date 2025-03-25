NBA》魔術雙雄合轟62分力壓紫金雙星 湖人慘輸苦吞3連敗

東契奇。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕湖人今日作客挑戰魔術，以完全體應戰，但在第三節攻守崩盤，F.華格納（Franz Wagner）和班切羅（Paolo Banchero）合力轟下62分，力壓湖人雙星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）和東契奇（Luka Doncic）的56分，率領魔術以118：106贏球，賞給湖人3連敗。

東契奇首節火力全開豪取11分，率隊打出一波8：0的攻勢，取得30：26的領先，東契奇半場就攻下21分，詹姆斯也貢獻了14分，但魔術在一哥班切羅和F.華格納合力追分下，半場追到58：60兩分落後。

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湖人易籃後進攻當機，防守崩盤，被對手打了一波15：2的攻勢，第三節只拿下18分，全場最多落後達17分，儘管東契奇和詹姆斯在第4節力挽狂瀾，助隊一度將差距縮小至個位數，但班切羅和F.華格納輪流挺身而出，幫助魔術終場以118：106大勝湖人，收下2連勝。

魔術F.華格納轟下全隊最高的32分，另有9助攻和5籃板，班切羅貢獻30分、7籃板，布拉克（Anthony Black）替補挹注17分，W.卡特（Wendell Carter Jr.）有12分、8籃板。

湖人以東契奇的32分最佳，外帶7籃板和7助攻，詹姆斯有24分、8助攻和6籃板，里維斯（Austin Reaves）拿下18分、6籃板和4助攻，芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）獲得14分、7籃板和2抄截。

詹姆斯。（法新社）

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