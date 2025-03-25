MLB》遭洛磯釋出的28歲右投伍德佛德 將轉戰投手傷兵多的洋基

伍德佛德。（資料照，法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據《MLBTR》記者亞當斯（Steve Adams）報導指出，紐約洋基以小聯盟合約，簽下剛離開洛磯3A的投手伍德佛德（Jake Woodford），這位28歲右投預計開季將會從洋基3A出發。

伍德佛德今年1月以小聯盟合約附帶大聯盟春訓邀請加入洛磯，他在大聯盟熱身賽出賽7場，吞下2敗、防禦率5.25，共投12局失7分，被打擊率2成61，每局被上壘率為1.33。伍德佛德上週選擇跳脫與洛磯的小聯盟合約，讓他因此被球隊釋出，成為自由身。

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伍德佛德曾在2020年至2023年效力紅雀，上季待過白襪和海盜，去年出賽9場，吞下6敗、防禦率7.97，共投35局失37分（有31分為自責），被打擊率3成14，每局被上壘率為1.63。

生涯待過大聯盟5個賽季的伍德佛德，合計出賽89場，累積10勝13敗、平均防禦率4.88。洋基隊補進伍德佛德，期盼能填補球隊投手群深度。

洋基今年春訓出現多名傷兵，塞揚王牌柯爾（Gerrit Cole）手肘韌帶置換手術（俗稱TJ手術），球季提前報銷；上季美聯新人王希爾（Luis Gil）右側背闊肌拉傷至少缺陣3個月；而洋基主力先發右投施密特（Clarke Schmidt）、後援右投漢彌爾頓（Ian Hamilton），都將從傷兵名單開季。

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