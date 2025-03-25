NBA》近日摔傷的柯瑞明列「出賽存疑」 最快明日可重返球場

柯瑞近日在對上暴龍的比賽受傷退場。（資料照，美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕勇士球星柯瑞（Stephen Curry）在近日的比賽因傷退場，在經過數日的休息過後，明日對上熱火的出賽狀態被列為「出賽存疑（Questionable）」，代表最快明天有望就能為球隊出賽。

柯瑞近日對上暴龍的比賽因骨盆重摔退場，也缺席了前天對上老鷹的比賽，不過今天休兵日柯瑞仍有跟隨球隊練球，是否真的能夠上場比賽還要評估他的身體狀況，並在美國時間周二早上決定。

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總教練柯爾（Steve Kerr）提及柯瑞練球的狀況，他表示，球隊雖無進行分組對抗賽，但身體的移動狀況很好，「而且很驚訝的是，他也投進了很多球。」

明天勇士熱火之戰，除了是「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）被交易後首度回到邁阿密，也是威金斯（Andrew Wiggins）來到熱火後第1次面對老東家勇士。戰績方面，這場比賽也扮演相當關鍵的角色，排名西部第6的勇士力拚鞏固直接前進季後賽首輪的資格，而東部第10的熱火則也要讓附加賽資格更加穩定。

柯爾談到柯瑞繼續補充道：「Steph不管什麼情況，他都感覺有種義務要一直在場上和隊友奮戰。他是個很棒的隊友，他想要盡快重返球場繼續贏下比賽並在季後賽爭奪戰中持續往上攀升。毫無疑問他也想要和Jimmy一同作戰，這是我喜愛Steph的其中一點，他總是為他的隊友們著想。」

柯瑞本季已經出賽60場，繳出場均24.2分、4.4籃板與6.0助攻的成績，投籃命中率與三分命中率分別為44.7%與39.4%。

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