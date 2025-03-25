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MLB》開季從大聯盟出發有望扛二壘 紅襪大物坎貝爾直呼夢想成真

2025/03/25 10:47

紅襪大物新秀坎貝爾。（資料照，法新社）紅襪大物新秀坎貝爾。（資料照，法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕22歲紅襪大物新秀坎貝爾（Kristian Campbell），高居本季十大農場二壘手榜首，今年開季將在大聯盟出發，有望成為球隊的先發二壘手。坎貝爾受訪直呼夢想成真！

坎貝爾在2023年選秀會第4輪被紅襪選中，球隊對他寄予厚望，2024年春訓在自家農場排名第30，他的成長速度驚人，去年一路從小聯盟高階1A爬升至3A，合計115場出賽，繳出20轟、142安、77打點和24盜壘的成績，打擊三圍為0.330/.439/.558，OPS高達0.997。今年則是高居自家農場第2名。

雖然坎貝爾在今年春訓成績並沒有太理想，貢獻1轟和2打點，打擊率只有0.167，但他在春訓後段逐漸找回打擊手感，在二壘防區也獲得總教練柯拉（Alex Cora）的親自指導。

坎貝爾在二壘守備下足苦工，柯拉也看到他的進步，他通知坎貝爾進入大聯盟開季名單的方式十分特別，他先問說：「能否舉出曾就讀過喬治亞理工學院的大聯盟球員？」雖然坎貝爾並沒有完全答對，但柯拉也公布最後解答，那就是他將會和這些前輩校友一樣，在大聯盟發光發熱。

「這真是夢想成真，」坎貝爾坦言當下得知消息時十分激動，馬上打電話給家人，他的一生都為此努力著，這真的是一個非常特別的時刻。

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